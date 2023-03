Amerikaanse inlichtingendiensten: “Rusland zal dit jaar niet veel gebied meer kunnen veroveren”

Het Russische leger is na meer dan een jaar oorlog te fel verzwakt om dit jaar nog veel gebied te veroveren in Oekraïne. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Behalve Russische luchtaanvallen en gevechten in Bachmoet gebeurt er op dit moment niet al te veel aan het front in Oekraïne. Stilte voor de storm, wordt gedacht, want de Russische president Vladimir Poetin laat er weinig twijfel over bestaan dat hij hoopt de komende maanden heel wat grondgebied te veroveren in Oekraïne.

LEES OOK. Rusland bombardeert weer massaal in Oekraïne, maar waarmee het dat doet is veelzeggend: “Dat wijst eerder op armoede”

Toch zetten Amerikaanse inlichtingendienst daar de nodige vraagtekens bij. Avril Haines, de directeur van die diensten, liet tijdens een hoorzitting in de Senaat verstaan dat Rusland in een lastig parket zit in de oorlog. Volgens Haines kent het Russische leger problemen, en meer bepaald “personeels- en munitietekorten, slechte militaire leiding, uitputting en morele uitdagingen”.

Daar komt nog het hoge aantal soldaten bij dat aan het front al gesneuveld is. Volgens schattingen uit Europa en de VS zijn al ongeveer 200.000 Russische strijders gedood, gewond of vermist geraakt sinds het begin van de oorlog. Volgens de CIA had Rusland bij het begin van de invasie 850.000 inzetbare militairen, dus het gaat toch om significante verliezen.

Minder veroveren

Voor de oorlog betekent dat volgens Haines dat Rusland de komende maanden minder zal proberen om gebied te veroveren. “Poetin heeft schijnbaar een beter begrip van de beperkingen van zijn leger en legt zich nu toe op meer bescheiden militaire doelstellingen”, zei ze. “Dus we verwachten niet dat Rusland haar leger dit jaar genoeg kan versterken - zelfs niet met een verplichte mobilisatie en eventuele munitie van andere landen - om nog grote veroveringen te doen op vlak van grondgebied. Poetin denkt wellicht dat de tijd in zijn voordeel werkt en zal de oorlog daarom zo lang mogelijk verlengen. Mogelijk met pauzes in de effectieve militaire strijd. Dat kan zijn beste weg zijn naar het beschermen van de Russische strategische belangen in Oekraïne in de komende jaren.”

Ook de Amerikaanse en Europese sancties tegen Rusland dragen daartoe bij, zei Haines. “Het zal voor hen uitdagender worden om zelfs maar dit niveau van operaties de komende maanden te behouden. Het zou kunnen dat ze niet verder komen dan verdedigen wat ze nu hebben.”

Haines waarschuwde Oekraïne wel om nu niet vol in een tegenoffensief te gaan. Ook daar zijn grote personeels- en materiaalverliezen opgetekend, en dus moet goed nagedacht worden.