Trump uitgenodigd om te getuigen voor jury in onderzoek naar zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels

Aanklagers in New York hebben Donald Trump de mogelijkheid gegeven om te getuigen voor een jury in een onderzoek naar zwijggeld dat hij aan pornoactrice Stormy Daniels zou betaald hebben. De procedure zou kunnen leiden tot een aanklacht tegen de voormalige Amerikaanse president.

De New York Times en Washington Post schrijven dat Trump is gevraagd om volgende week te gaan getuigen over een betaling van 130.000 dollar aan Stormy Daniels. Die beweerde een affaire te hebben gehad met de voormalige president. Beide kranten citeren mensen die op de hoogte zijn van de procedure van de officier van justitie in Manhattan. Als er een aanklacht wordt ingediend, zou Trump de eerste voormalige Amerikaanse president ooit kunnen zijn, die wordt aangeklaagd.

Trump reageerde donderdagavond via zijn eigen sociale media-app Truth Social. Hij sprak over “een politieke heksenjacht” die erop gericht is “de belangrijkste kandidaat van de Republikeinse partij neer te halen”. “Ik heb nooit een affaire gehad met Stormy Daniels en zou nooit een affaire met haar willen hebben”, zei hij nog. Hij bevestigde echter niet dat hij het aanbod had gekregen om te getuigen voor een jury.

Twee weken voor de verkiezingen van november 2016 betaalde de persoonlijke advocaat van Trump, Michael Cohen, 130.000 dollar aan Daniels om ervoor te zorgen dat zij haar mond zou houden over Trumps buitenechtelijke escapades. Volgens Cohen had Trump hem gevraagd dat te doen. De betaling was echter nooit terug te vinden in de boekhouding van de Trump-campagne. Cohen ging uiteindelijk de gevangenis in voor het overtreden van wetten rond campagnefinanciering, belastingontduiking en meineed. Ook over Trump zelf lopen verschillende onderzoeken naar mogelijke misdrijven van voor, tijdens en na zijn ambtstermijn. Maar voorlopig is hij nog niet aangeklaagd.