Tieners vluchten grens over na gewapende overval op wapenhandelaar, politie arresteert verdachten na klopjacht

In Nieuwmoer (Kalmthout) is donderdagavond een poging tot overval geweest op een wapenhandelaar. De uitbater werd bedreigd met een wapen. De daders sloegen op de vlucht, maar konden geen buit maken. Ze werden na een klopjacht in Nederland opgepakt.

Het incident speelde zich af rond 17.15 uur in de Maatjesstraat in Kalmthout. “Enkele personen kwamen de winkel binnen en bedreigden de uitbater met een vuurwapen. Er ontstond een schermutseling. Daarna namen de daders de vlucht met de wagen”, zegt woordvoerder Lieselotte Claessens van het Antwerps parket. (Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

De overvallers reden de grens over, maar daar ontstond al snel een achtervolging met de Nederlandse politie. “De overvallers lieten hun auto achter op de Antwerpseweg in Rijsbergen en gingen er te voet vandoor. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost, waarna we een van de verdachten meteen konden oppakken”, zegt een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant.

Meer dan zeventig agenten

De politie startte een klopjacht met meer dan zeventig agenten. Daarbij werd onder meer ook een drone ingezet voor beeldvorming. Al snel kon ook een tweede verdachte ingerekend worden. Hij probeerde zich tevergeefs te verstoppen in een kleine afvalcontainer en werd in zijn vlucht gebeten door een politiehond. Kort nadat de meeste politiemensen het dorp hadden verlaten en de inwoners weer buiten mochten, kon de derde verdachte opgepakt worden door politie in burger. (Lees verder onder de foto)

Een van de overvallers probeerde zich te verstoppen in een afvalcontainer. — © rr

De drie jonge Nederlanders, twee van 19 en een van 16 jaar oud, zijn afkomstig uit Rotterdam. Ze worden voorlopig opgesloten in afwachting van verder onderzoek. De daders zouden geen buit gemaakt hebben. “De omstandigheden worden nog volop onderzocht”, zegt het parket. De uitbater raakte bij de overval lichtgewond. (jtp)