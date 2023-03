Sunak en Macron ontmoeten elkaar in Parijs om migratie over het Kanaal te bespreken

De Franse president Emmanuel Macron ontvangt vrijdag de Britse premier Rishi Sunak in het Elysée in Parijs. De staatshoofden zullen tijdens de ontmoeting de illegale migratie over het Kanaal bespreken, zo schrijft de Britse omroep BBC.

Het Verenigd Koninkrijk wil graag meer politiepatrouilles aan de Franse kusten, van waar veel kleine boten vertrekken. De Britse overheid stuurt daar momenteel al geld voor richting Frankrijk. De Britse minister voor Buitenlandse Zaken James Cleverly liet weten naar manieren te kijken om de samenwerking met de Franse autoriteiten verder te versterken en het aantal mensen dat de overtocht maakt naar beneden te halen. Volgens Cleverly zullen de landen onderhandelen over de financiering van het “gezamenlijke werk om migratiepogingen over het kanaal te voorkomen”.

Eerder deze week kondigde Sunak nieuwe maatregelen aan om mensen te ontmoedigen via kleine boten de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk. Wie op een onwettige wijze het land binnenkomt, zou binnen de 28 dagen het land moeten verlaten en kan ook later niet terugkeren of Brits burgerschap aanvragen. Wie aankomt op de Britse stranden zou ofwel teruggestuurd worden naar hun thuisland, ofwel naar een ander land, zoals Rwanda. In 2022 kwamen meer dan 45.000 migranten toe in het Verenigd Koninkrijk.

Eerste keer in vijf jaar

Het is de eerste Brits-Franse top in vijf jaar tijd, schrijft BBC. Sunak liet alvast op Twitter weten ernaar uit te kijken de Franse president te ontmoeten. “Van het aanpakken van illegale migratie tot het stimuleren van groei in onze economieën en het verdedigen van onze veiligheid, wanneer we samenwerken hebben we daar allemaal baat bij”, klinkt het.

Vermoedelijk kondigen beide landen dus aan nauwer te gaan samenwerken. Een akkoord over het terugsturen naar Frankrijk van migranten die toekomen in het Verenigd Koninkrijk zit er hoogstwaarschijnlijk niet in, aldus BBC. Vrijdagnamiddag volgt een persconferentie.