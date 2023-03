Nog twee mensen uit water gered na zinken van veerboot in Gabon

Na het zinken van een kleine veerboot in Gabon zijn nog twee mensen uit het water gered. Het dodentol ligt op twee en het aantal vermisten is daardoor gezakt naar 26, blijkt vrijdag uit een nieuwe balans van de regering.

Nadat de veerboot met bestemming Port-Gentil was vertrokken in de hoofdstad Libreville, meldde de bemanning in de nacht van woensdag op donderdag tussen 3 en 4 uur dat er water de boot binnenkwam, waardoor die onbestuurbaar werd.

Bij het incident kwamen al zeker twee mensen om het leven, een volwassene en een kind. In eerste instantie waren 28 van de 151 opvarenden vermist geraakt. Ondertussen zijn nog twee mensen uit het water gered.

De zoekacties worden voortgezet. “Als we bij het vallen van de avond niemand hebben gevonden, moeten we helaas aannemen dat er een grote kans bestaat dat de vermisten dood zijn”, zegt de procureur-generaal van Libreville, André Patrick Roponat.