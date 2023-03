Georgië trekt omstreden wetsvoorstel in, maar demonstranten blijven protesteren

Officieel heeft het wetsvoorstel als doel om geldstromen uit het buitenland openbaar te maken. Organisaties die voor meer dan 20 procent vanuit het buitenland gefinancierd worden, moeten zich laten registreren als ‘buitenlandse agenten’, anders riskeren ze forse boetes. Maar de maatregel lijkt vooral gericht op media, ngo’s en andere organisaties die zich kritisch durven uit te laten over het regeringsbeleid. Kritische stemmen zijn vaak afhankelijk van buitenlandse middelen.

De Georgische regering vergeleek het wetsvoorstel met een Amerikaanse wet uit 1938. Demonstranten vinden het lijken op een Russische wet uit 2012 die kritische media aan banden legt. Ze zijn bang dat het een EU-lidmaatschap in de weg zal zitten. Het Kremlin ontkent betrokkenheid bij het wetsvoorstel en wijst ook naar de VS, die begonnen is met een soortgelijke wet.

Geweld bij demonstraties

Twee nachten op rij kwam het tot geweld tussen de demonstranten en de oproerpolitie, waarna de regering de wet introk. De politie gebruikte traangas en waterkanonnen tegen demonstranten die “Geen Russische wet” riepen. Maar de demonstranten hebben aangekondigd alsnog door te gaan met protesteren. Zij willen weten wat de precieze plannen van de regering zijn en eisen de vrijlating van opgepakte demonstranten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat iedereen die is opgepakt tijdens de demonstraties, weer is vrijgelaten. Sommigen demonstranten zouden echter nog vastzitten, omdat een rechtszaak tegen hen begonnen is. De rest is vrijgelaten omdat hun voorarrest verliep. Naar schatting zitten nog zestig demonstranten vast.