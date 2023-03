Minstens 29 doden bij aanslag in noordoosten van Nigeria

Vermoedelijke strijders van de terroristische militie Boko Haram hebben in het noordoosten van Nigeria minstens 29 mensen gedood. Dat meldt de politie. Volgens het bureau van de Verenigde Naties in Nigeria waren onder de slachtoffers talrijke binnenlandse ontheemden die al eerder voor de terroristen moesten vluchten.

De aanval vond plaats bij het dorp Dikwa, dicht bij de grens met buurland Tsjaad, zei politiewoordvoerder, Sani Kamilu, vrijdag. Veiligheidstroepen konden de jihadisten uiteindelijk terugdrijven.

In Nigeria, het dichtstbevolkte land van Afrika, vinden regelmatig aanslagen en ontvoeringen plaats. In het noordoosten van het land is Boko Haram actief, terwijl in andere delen van het noorden criminele bendes aanslagen plegen. Sinds 2009 heeft Boko Haram volgens de Verenigde Naties al tienduizenden mensen gedood, duizenden kinderen ontvoerd en miljoenen mensen op de vlucht gejaagd.