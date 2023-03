Betrapte dief die werknemer van Plopsaland sloeg, wil geen straf “omdat abonnement werd stopgezet”

Een 38-jarige man uit Oostende vindt dat hij al zwaar gestraft is nadat hij over de schreef ging in Plopsaland. G.D. werd betrapt op diefstal en deelde een slag uit aan de winkelbediende. “Daarop zette Plopsaland zijn abonnement stop en werden zijn kinderen de dupe”, sprak zijn advocaat.

Op 24 juli vorig jaar was G.D. uit Oostende met zijn vrouw en kinderen aanwezig in Plopsaland De Panne. “In een van de winkels van Plopsaland werd hij betrapt toen hij een boek stal”, zei het openbaar ministerie. “Hij ontkende maar uit de kassa bleek dat hij het boek niet had betaald. Daarop ontstond een discussie met de winkelbediende, werd hij verbaal agressief en gaf die een slag op de kin. Daarop werd de politie opgeroepen en in de buggy van de kinderen werd in totaal 122 euro aan gestolen goederen van de Plopsashop gevonden.”

De man werd eerder al drie keer veroordeeld voor diefstal en riskeert zes maanden cel en 1.200 euro boete.

Abonnement stopgezet

Zijn advocaat hoopt op mildheid. “Eigenlijk werd hij al flink gestraft. Ze moesten het park die dag verlaten, met wenende kinderen en een kwade vrouw tot gevolg. En bovendien werd zijn abonnement stopgezet door Plopsaland. Het bedrijf liet hem weten dat hij niet meer welkom was en dat hij zijn abonnement niet meer mocht verlengen. Hij communiceerde nog met Plopsaland, maar tevergeefs. Uiteraard zijn de kinderen nu erg verdrietig en zijn zij de dupe. Ze kunnen enkel nog met dagtickets naar het park. Ik vraag daarom een milde werkstraf want het klopt ook niet dat hij geslagen heeft. Het ging hoogstens om aanstalten maken tot een duw.”

Of de rechter daarmee akkoord gaat moet nog blijken. “Ik zie dat je wel een heel zwaar strafblad hebt. Slagen, inbraak, drugs en brandstichting. En nu dit weer.”

Vonnis op 24 maart.