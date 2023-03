Driekwart ambtenaren al voor 65 jaar met pensioen, blijkt uit pensioenrapport

Uit het rapport, dat de sociale partners opstelden op vraag van de regering, blijkt dat driekwart van de ambtenaren dus al voor leeftijd van 65 jaar met pensioen gaat. En 7,75 procent ging zelfs voor 60 jaar met pensioen.

Voor ambtenaren zijn de mogelijkheden om vroeger te stoppen met werken soepeler dan voor werknemers. Onder meer ambtenaren met een zwaar beroep, denk aan militairen of postbodes, kunnen vroeger met pensioen.

De voorbije vijf jaar is er wel een toename merkbaar in de leeftijd waarop ambtenaren met pensioen gaan. Zo ging in 2017 slechts 15 procent van de ambtenaren op 65 jaar met pensioen. Er is onder de jong gepensioneerden ook een verschuiving van pensionering op 60 jaar of jonger naar pensionering op 62 en 63 jaar. De grootste groep (22 procent) vertrok in 2021 op 61-jarige leeftijd.