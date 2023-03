‘Kamp Waes’-deelnemer die als eerste kustlijn afzwom, wil nieuw wereldrecord vestigen: “Te gek voor woorden”

Avonturier en atleet Matthieu Bonne (29) uit Bredene wil opnieuw een straffe sportieve stunt uithalen. Hij liep eerder al de Marathon des Sables, zwom het kanaal over en zwom als eerste non-stop de Belgische kustlijn af. Vorig jaar werkte hij nog een reeks triatlons af op de Canarische eilanden. Zijn nieuwe stunt is echter een ander paar mouwen.

Matthieu Bonne was in het verleden al te zien in het Eén-programma Kamp Waes. Dat hij om geen stunt verveeld zit, bewees de Bredenaar de voorbije jaren. Hij beklom al de Mont-Blanc, de Matterhorn en de Eiger, liep de Marathon des Sables, deed mee aan de Ironman, zwom het Kanaal over, reed het land rond per fiets en deed acht triatlons in evenveel dagen op de acht officiële Canarische eilanden. (Lees verder onder de foto)

Bonne zwom al het Kanaal over en zwom als eerste ooit de volledige Belgische kustlijn in een keer af. — © Jeffrey Roos

Zijn nieuwe stunt is echter een ander paar mouwen. Op 20 maart begint Bonne aan een fietstocht en niet zomaar een. “Ik wil op zeven dagen tijd zo veel mogelijk kilometers bijeen fietsen”, vertelt Matthieu. “Tijdens de Ronde van Frankrijk leggen de renners in ongeveer drie weken tijd, zo’n 3.600 kilometer af. Ik wil nog een stap verder gaan door nog verder te fietsen in slechts een week tijd. En dat zonder ploegmaats en concurrentie, want ik ga voor het solo-record.”

4.000 kilometer op 7 dagen

Matthieu trekt deze keer voor zijn stunt naar de Verenigde Staten, meerbepaald naar Phoenix in Arizona. Het huidige record staat op 3.590 kilometer of 512 kilometer per dag. “Mijn doel is uiteraard om dat record te breken, maar de droom is de kaap van 4.000 kilometer halen”, vervolgt Bonne.

“Ik zal op relatief vlak terrein fietsen, tussen de cactussen en met hopelijk weinig wind en aangename temperaturen. Of die kaap van 4.000 kilometer niet te hoog gegrepen is? Misschien wel, maar ik leg de lat graag hoog. Het lijkt misschien onmogelijk, maar dat is net wat me motiveert.” (Lees verder onder de foto)

Matthieu legt de lat hoog. — © Stefanie Reynaert

Om zijn doel te bereiken moet Matthieu maar liefst 20 uur per dag fietsen aan een gemiddelde van 30 kilometer per uur en dat zeven dagen op een rij. “Te gek voor woorden, dat misschien wel. Of ik het zal halen weet ik niet. Dat weet je nooit op voorhand. Net als bij mijn vorige uitdagingen is er voluit voor gaan de enige manier om daar achter te komen. Ik vertrouw daarop op mijn geest en lichaam. Maar het wordt allerminst van de poes. Ik heb er net een ultieme trainingsweek opzitten in het zuiden van Spanje. Ik ben vooral ongelooflijk dankbaar dat ik de kans krijg van mijn omgeving om de uitdaging aan te gaan en uiteraard dank ik ook mijn trouwe partners.”

Matthieu Bonne stapt op 17 maart op het vliegtuig richting Arizona.