VN waarschuwt voor “uiterst zorgwekkende” cholera-uitbraak in zuidoosten van Afrika

Elf landen in het oosten en het zuiden van Afrika kampen met een “uiterst zorgwekkende” uitbraak van cholera. Daarvoor waarschuwt Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. In de afgelopen dertien maanden zijn ongeveer 68.000 gevallen en bijna 1.800 doden geregistreerd.

Unicef vreest dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt omdat veel gevallen niet worden gemeld. Malawi en Mozambique zijn de zwaarste getroffen landen. Cholera, een infectie die gepaard gaat met hevig braken en acute diarree, wordt opgelopen door het binnenkrijgen van water of voedsel dat besmet is met bacteriën.

Slechte water- en sanitaire voorzieningen, aanhoudende conflicten en zwakke gezondheidssystemen liggen mee aan de basis van de uitbraak, zegt Lieke van de Wiel, regionaal directeur van Unicef. Daarnaast heeft de regio de afgelopen maanden te maken gehad met extreme weersomstandigheden die de situatie verder hebben verslechterd.

Zo is Malawi nog niet hersteld van de doortocht van de tropische stormen Ana en Gombe, die het land iets meer dan een jaar geleden troffen. In Mozambique veroorzaakte de cycloon Freddy eerder dit jaar dan weer overstromingen. De cycloon, die sinds februari in Mozambique en de naburige eilandstaat Madagaskar aan 27 mensen het leven heeft gekost, zal volgens weerdeskundigen naar verwachting binnen enkele dagen terugkeren naar Mozambique.