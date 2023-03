Vlaamse ambtenaren moesten per direct Tiktok van hun diensttoestellen verwijderen, en nu volgt ook het federaal overheidspersoneel met een tijdelijk verbod. Maar hoe gevaarlijk is het voor de gewone Vlaming, die maar liefst 82 minuten per dag op het Chinese socialemediaplatform spendeert? “Andere apps doen hetzelfde, maar er is ook een verschil.”