Commotie rond ‘kwetsende’ campagne van kledingzaak: “Wil jij wél stijlvol de zomer door?”

De nieuwe zomercampagne van kledingzaak Jo Mode in Lochristi gaat druk over de tongen. Het beeld zou kwetsend zijn voor zwaardere mensen, maar is volgens de zaak absoluut niet zo bedoeld.

“Wil jij wél stijlvol de zomer door?” Die slogan, in combinatie met de foto van een wat zwaardere man in zomerse outfit, is momenteel te zien op een twintigtal lijnbussen in en rond Gent. Jo Mode, een zaak voor dames- en herenkleding en accessoires in de Antwerpsesteenweg, lanceerde hiermee haar nieuwe zomercampagne.

De man op de foto draagt enkel een zwembroek en een openhangend Hawaïhemdje, waardoor je zijn buik kunt zien. Kwetsend voor zwaardere mensen, die zo afgeschilderd worden als zouden ze geen stijl hebben, vinden sommigen.

Extra kleren nodig

“We lanceren jaarlijkse zowel een zomer- als een wintercampagne, telkens met een ander beeld op de bussen”, zegt Julie Van Waes van Jo Mode. “We werken hiervoor samen met een communicatiebureau. Het is zeker niet onze bedoeling geweest om te kwetsen. Het idee achter het beeld is vooral om aan te tonen dat die man met enkel zijn zwemshort en hemdje wel wat extra kleren kan gebruiken voor de zomer.”

De zaak kreeg zelf nog geen negatieve reacties binnen. “Er zijn wel altijd klanten die ons laten weten dat ze de bus zagen rijden, wat uiteindelijk het doel is”, zegt Van Waes. “Klanten die wel reageerden op de inhoud, vonden het vooral grappig.”