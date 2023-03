Een knipoog om CD&V te plagen: Zuhal Demir had opvallend boek onder de arm op Martelaarsplein

Een politicus die achteloos met een boek onder de arm naar onderhandelingen trekt en zo een boodschap wil meegeven: het is in het verleden nog al gebeurd. Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) deed het vrijdag op het Martelaarsplein, voor de start van de onderhandelingen over stikstof.

LEES OOK. Toveren ze toch nog iets uit de hoed? Vlaamse regering buigt zich nog maar eens over stikstof

Een gegeven woord. Het is een boek uit 1985 van wijlen CVP-premier Wilfried Martens. De kans is klein dat minister Demir het leest om de politieke sfeer van de jaren 80 te doorgronden of zich te laten inspireren door de ideeën en idealen van Martens. Het is wel een boodschap voor CD&V, dat in februari vorig jaar een akkoord afsloot over stikstof, maar daar op terugkwam. Dat Demir het niet zo begrepen heeft op CD&V’ers, is een publiek geheim. Dat die zich in het stikstofdossier zeer principieel opstellen, valt bij de N-VA-kopvrouw al helemaal niet in goede aarde. Zij haalt nu een christendemocratisch icoon naar boven om de coalitiepartner wat te kietelen.

Zuhal Demir met Een gegeven woord van Wilfried Martens onder haar arm. — © Belga

“Voor het eerst in 20 jaar ligt er een volledig dossier en een oplossing op tafel, en dat geeft de landbouwers ook perspectief”, liet de N-VA-minister vrijdagvoormiddag voor het begin van de ministerraad weten. Ze voegde er nog aan toe dat iedereen het geruzie kotsbeu is en dat er eindelijk een akkoord moet komen.(fem)