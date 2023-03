VN-vluchtelingenorganisatie ongerust over situatie in Oost-Congo

Het UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, maakt zich ernstig zorgen over de 300.000 mensen die in februari zijn gevlucht uit de gebieden Rutshuru en Masisi in de Congolese provincie Noord-Kivu. Mensen slaan er massaal op de vlucht door gewelddadige confrontaties tussen gewapende groepen en regeringstroepen.

Teams van de UNHCR en hun partners proberen in kaart te brengen uit welke regio’s de mensen vluchten en welke noden er nu zijn. Burgers betalen een zware en bloederige prijs in het conflict, voornamelijk vrouwen en kinderen kunnen nauwelijks ontsnappen aan het geweld en slapen in de buitenlucht in spontaan opgerichte kampen, vaak getraumatiseerd en oververmoeid. Sinds maart 2022 zouden zo’n 800.000 mensen in de provincie op de vlucht geslagen zijn richting Zuid-Kivu en Ituri.

UNHCR-teams ter plaatse rapporteerden gruwelijke getuigenissen van mensenrechtenschendingen in de getroffen gebieden, met name in de gebieden Rutshuru en Masisi, waaronder willekeurige moorden, ontvoeringen, afpersing en verkrachtingen. Waar de toegang het toelaat, zijn UNHCR-teams aanwezig om psychosociale begeleiding en ondersteuning te bieden.

UNHCR en haar partners schalen de humanitaire hulp dringend op. In de spontaan opgerichte vluchtelingenkampen heerst immers een ernstig tekort aan voedsel en zuiver water. “We hebben, samen met onze partners, reeds meer dan 14.000 kwetsbare mensen kunnen verhuizen naar Buchagara, op vijf kilometer van Goma. Daar wordt voorzien in noodopvang. We willen deze maand kits met dekens en bidons met water naar de getroffen regio’s brengen”, klinkt het in een persbericht van UNHCR. “De noden zijn echter veel groter dan wat we momenteel kunnen aanbieden.”

Sinds begin dit jaar hebben zo’n 5.500 mensen de grens met buurland Rwanda overgestoken. Zo’n 5.300 anderen gingen naar Oeganda, omdat de onzekerheid en het geweld de grensregio’s blijven teisteren.

De conflicten in Democratische Republiek Congo zorgen voor de grootste binnenlandse ontheemdingscrisis in Afrika, met 5,8 miljoen ontheemden, voornamelijk in het oosten van het land. Er zijn ook meer dan een miljoen vluchtelingen uit buurlanden. Het is een van UNHCR’s meest ondergefinancierde operaties wereldwijd. Voor 2023 vraagt ​​UNHCR 232,6 miljoen dollar om binnenlandse ontheemden en vluchtelingen in de DRC te helpen. Op dit moment wordt de DRC-operatie slechts voor 8 procent gefinancierd.