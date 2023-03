Mbaye Leye nodigde CEO en hoofdaandeelhouder bij Zulte Waregem uit voor groepsgesprek met zijn spelers: “Op zoek naar een shockeffect”

“Het was inderdaad zo: we zijn in Leuven tijdens het derde kwartier mentaal gekraakt”, erkende Mbaye Leye de indruk die leefde bij menig waarnemer. “Dat is geen indruk maar een realiteit. Je moet dat euvel omkeren door minder risico’s te nemen, die waren ook trouwens niet gevraagd. We hebben voorin met Gano gestalte en bovendien ook de snelheid van Fadera de jongens om onder de druk uit te spelen. Het is dan ook totaal niet nodig om risico’s te nemen achterin.”

Die foute tactische keuzes braken Essevee dan ook zuur op in Leuven: “We hebben vanochtend daarom een groepsgesprek gehad en iedereen heeft zich uitgesproken over het tactische en mentale aspect”, pakte Leye toch met een opvallend nieuwtje uit. “Let op, we gaan niet alles omgooien maar we zien ook dat we teveel technische fouten maken. Mentaal moeten we bovendien meer brengen.”

“Eddy en Tony hebben trouwens ook gesproken met de spelers. Het werd een goed en verhelderend gesprek. Zij hebben duidelijk gemaakt dat de club flink heeft geïnvesteerd maar nu willen we ook wel resultaten zien zodat we het behoud kunnen verzekeren. We zitten in dezelfde boot. Ik heb Eddy gepusht om dit te doen”, liet Leye trouwens verstaan. Het is immers allesbehalve de gewoonte van CEO Eddy Cordier om zich te vertonen in de kleedkamer.

Ook nu kozen Cordier en Beeuwsaert bewust voor een andere setting: “We zaten samen in de briefingroom maar het mag niet altijd dezelfde persoon zijn die bepaalde zaken zegt. We hebben dit dinsdag onderling besproken en zijn dat toen afgesproken. Het is mijn job – als sportief verantwoordelijke – om die situatie te analyseren. We gaan op zoek naar een shock effect en willen nu ook geen revolutie maar het belangrijkste is dat we oplossingen vinden voor onze problemen zodat we een déclic krijgen en onze spelers stappen zien zetten.”

“We hebben duidelijk gezegd dat wat ze nu doen, niet volstaat. Het psychologische aspect primeert nu. We moeten één front vormen. Ik heb daar geen schrik voor. Spelers die elkaar verwijten naar het hoofd slingeren, gebeurt als je team niet gestructureerd is of niet dezelfde mentaliteit heeft. Als je verantwoordelijken zoeken, merk je dat iedereen wel eens fouten heeft gemaakt. Het is mijn job om geen individuele schuldigen te vinden maar oplossingen aan te reiken. Een doelman die een fout maakt, valt op. Als mijn spitsen een kans missen, wordt daar minder over gesproken.”

Meer dan ooit: alle hoop op Vormer

Zo rust de hoop van mening Essevee-fan meer dan ooit op de gehavende schouder(s) van Ruud Vormer: “Ruud kan alle oefeningen zonder contacten al meetrainen. Tambedou begon ondertussen met looptrainingen. Hopelijk kan Ruud tegen Antwerp spelen, misschien is Tambedou dan al bekwaam om een half uurtje te spelen”, keek Leye al even vooruit. “Fysiek is Ruud ok, maar het is nu vooral zaak dat hij leert voetballen met een plaatje in zijn schouder.”

“Zijn aanwezigheid kan heel belangrijk zijn voor het team. Na de interlandbreak zou hij misschien kunnen terugkeren, dat kan echt essentieel worden voor onze ploeg. Als we de laatste vier matchen met hem kunnen spelen, is dat echt interessant want dan is het echt money time. Je kunt niet blijven rekenen op de andere ploegen, je moet enkel naar jezelf kijken. De aankomststreep nadert maar we hebben nog altijd mathematisch kans op het behoud. We moeten alles geven. We waren eerst met drie teams voor één plekje om te zakken, nu heb je met Oostende dat terugkeerde, opnieuw vier teams voor twee degradatieplaatsen.”