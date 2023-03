Somber weer blijft aanhouden en dat is eigenlijk goed nieuws

Na sneeuw en vrieskou is het nu de beurt aan grijs regenweer. Voor ons humeur is het uitblijven van de lente een domper, maar voor het grondwater zijn de buien hoognodig.

“Waar blijft de lente?” Bijna ieder jaar in het vroege voorjaar wordt weerman Frank Deboosere bestookt met die vraag. Zijn antwoord is steeds hetzelfde. “Maart is een scharniermaand tussen het winter- en zomerseizoen. We zien een strijd tussen de zon die elke dag langer aan de hemel staat en Koning Winter die zich nog niet meteen gewonnen geeft.”

De komende dagen lijkt Koning Winter te winnen, want Deboosere verwacht nog aardig wat regen. Alleen vandaag, zaterdag, blijft het wellicht droog. “We gaan tegen half maart al evenveel neerslag gehad hebben als gemiddeld op een hele maand maart.” Mogelijk keert het tij vanaf 20 maart. “We kunnen nog niet zien wat het weer dan zal doen. Misschien sluiten we de maand zonnig af. Dat kan perfect.”

Deboosere begrijpt dat mensen snakken naar de zon. December en januari waren al uitzonderlijk somber. Daarbovenop kwamen nog de energieprijzen, waardoor veel huishoudens gingen besparen op comfort. Maar mensen hebben ook een kort geheugen. “Februari was zonniger dan gemiddeld en uitzonderlijk droog.”

Die droogte had trouwens meteen een effect op het grondwaterpeil in Vlaanderen. Begin februari leek zich dat te herstellen van de zoveelste droge zomer. Maar de verbetering is compleet omgeslagen. Begin maart vertoonde acht op de tien meetplaatsen een lage tot zeer lage grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Een maand eerder was dat circa vier op de tien. Dat is zorgelijk. Hoge waterstanden bij het begin van de lente zijn de beste bescherming tegen eventuele droogte later op het jaar.

De voorbije zes zomers werden we vijfmaal geconfronteerd met een lange intense periode van droogte. “Dit regenweer is dus écht goed voor onze grondwaterstand”, zegt Deboosere. “Hopelijk kan het indringen en onze watervoorraad voor de zomer nog een beetje aanvullen.” (agg)