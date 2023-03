Interim-coach Rik De Mil wil duidelijkheid brengen bij Club Brugge en zegt geen neen tegen kans als hoofdcoach: “Maar als er nieuwe trainer komt, neem ik zonder problemen oude rol op”

Enter Rik De Mil, de derde hoofdcoach van Club Brugge dit seizoen. De sympathieke Oost-Vlaming mag het (voorlopig) komen oplossen en oogde een tikkeltje onwennig, maar tegelijk ook zelfverzekerd tijdens zijn persbabbel. Hij wil dat de staf en de spelersgroep opnieuw één front vormen, en zet in op de dialoog. “Hier loopt zoveel ervaring rond: het zou hautain zijn om die jongens niet te consulteren wanneer we een plan maken.”

Duidelijkheid. Samen. Het was opvallend hoe De Mil die termen meermaals liet vallen bij de start van zijn derde interim als T1. Een sneer naar Scott Parker, die volgens ingewijden te weinig overleg pleegde?

“Eerst en vooral: ik wil bij mijzelf blijven. En spreken over iemand die hier niet meer is, dat vind ik respectloos”, aldus De Mil. “Maar ik vind het belangrijk dat een coach overlegt met zijn spelers. Die moeten mee zijn in het verhaal. Hier loopt zoveel ervaring rond: het zou hautain zijn om die jongens niet te consulteren wanneer wij een wedstrijdplan opstellen. Dat wil nog niet zeggen dat de spelers beslissen wat we gaan doen.”

En natuurlijk zal De Mil zijn eigen accenten leggen. “Een 3-5-2? Het systeem is niet belangrijk, wél dat we dynamischer moeten gaan voetballen. De laatste weken was het veel te statisch. Sommige fans denken dat er te weinig zweet vloeit – no sweat, no glory – maar zo zie ik dat niet. Schrik, of een gebrek aan vertrouwen kunnen verlammend werken. Dat los je alleen op met zeges.”

Oude of nieuwe rol?

Of De Mil het ontslag van Parker had zien aankomen? “Uiteraard voel je zoiets aankomen, want je werkt bij een topclub”, ging hij verder. “Wanneer de resultaten er niet zijn, neemt de druk toe. En dan worden op een bepaald moment beslissingen genomen. We wisten dat de match in Benfica belangrijk was voor de toekomst van de trainer... Dat proces was geleidelijk aan bezig.”

© BELGA

En ondertussen zit De Mil opnieuw in de driver’s seat. Tijdelijk? Of hoopt hij op meer? “Voor alle duidelijkheid: er is afgesproken dat alle focus naar zondag gaat. Als dan blijkt dat er een nieuwe coach is, neem ik mijn oude rol zonder problemen op. Maar moest deze opdracht toch voor een langere termijn zijn, dan ga ik die uitdaging ook aan.”

De Mil werkt nu negen jaar bij Club Brugge: hij kent blauw-zwart door en door. “En dat is ook de reden waarom mij gevraagd werd om nu over te nemen. De motivatie is groot. We zitten in een moeilijke situatie: daar gaan we niet flauw over doen. Maar als Club moeten we opnieuw een blok vormen en opstaan, samen met de fans. Dat zit in ons DNA. Alleen zo kunnen we resultaten halen.”

Dat zal alleszins zonder Hendry zijn: hij is nog steeds out. En ook zonder Mechele (geschorst), wacht De Mil meteen een heuse puzzel. De match tegen Standard van zondag, een levensbelangrijke in de strijd om Play-off 1, voelt alvast niet als een examen.

“Ik zie geen gelatenheid in de groep. Er is een goed gesprek geweest om de rangen te sluiten, en vrijdag hebben we een eerste veldtraining gehad”, weet De Mil. “Uiteraard zijn we erop gebrand om een goed resultaat neer te zetten. Ik voel enorm veel steun vanuit de hele club. De spelers hebben trouwens ook in de spiegel gekeken: je kan niet alles afschuiven op een coach. Het is aan ons om de juiste tools aan te reiken om een match te winnen. Ik heb het gevoel dat het ontslag van Scott wel voor een schokgolf heeft gezorgd: mijn spelers willen absoluut tonen wat ze kunnen.”

Herbekijk hier de volledige persconferentie van De Mil: