PSG-ster Neymar in Qatar voor enkeloperatie in ziekenhuis van Pieter D’Hooghe

Neymar is vrijdag in Qatar aangekomen om een operatie te ondergaan aan zijn enkel, die hij tijdens het Ligue 1-duel van Paris Saint-Germain tegen Rijsel blesseerde. Dat meldt het officiële persagentschap Qatar News Agency.

De Braziliaanse spits verliet zondag 19 februari in de 51e minuut van het competitieduel tegen Rijsel (4-3) op een draagberrie het veld, nadat hij een half uur voordien nog de 2-0 gescoord had. Het verdict was hard: Neymar moest een operatie aan de rechterenkel ondergaan en zal drie tot vier maanden buiten strijd zijn.

Volgens het Qatarese persagentschap is de topspeler inmiddels aangekomen in het Aspetar-ziekenhuis in Doha. Hij zal in het gespecialiseerde ziekenhuis worden geopereerd door de Britse deskundige James Calder en onze landgenoot Pieter D’Hooghe, zoon van Michel D’Hooghe, de voormalige voorzitter van Club Brugge en de Belgische voetbalbond. Neymar werd eerder in januari 2019 bij Aspetar behandeld door Calder.

© AFP

De 31-jarige Neymar kampte de jongste jaren herhaaldelijk met problemen aan de rechterenkel. Om nieuw herval te voorkomen, acht de medische staf van PSG een operatie aan de ligamenten van het gewricht noodzakelijk.