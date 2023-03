BNP Paribas Fortis krimpt kantorennetwerk verder in: enkel op afspraak, naar postkantoor voor eenvoudige verrichtingen

BNP Paribas Fortis nam vorig jaar bpost bank en haar 600.000 klanten over, en sloot een commercieel akkoord met bpost. De 657 postkantoren worden zo een wapen voor de bank om klanten aan zich te binden die nog nood hebben aan een fysiek contactpunt, terwijl het eigen netwerk verder wordt afgebouwd.

Met de integratie van bpost bank herbekijkt BNP Paribas Fortis zijn commerciële aanbod. Nu heeft de bank digitale producten onder de namen Nickel (digitaal en via een netwerk van krantenwinkels) en Hello (digitaal), naast de meer traditionele servicepacks Comfort Pack en Premium Pack onder het merk BNP Paribas Fortis.

De wijzigingen zitten bij die laatste formules. In september zal de bank haar klanten inlichten, maar het is nu al duidelijk dat zij voor basisbankdiensten naar het postkantoor gestuurd zullen worden. De kantoren van BNP Paribas Fortis zullen vanaf volgend jaar enkel nog op afspraak werken.

Er komen opnieuw twee pakketten, maar klanten zullen meer à la carte kunnen kiezen welke diensten ze er wel of niet bij willen. De huidige packs hebben immers zo veel te bieden dat “de perceptie ontstaat dat een prijs wordt betaald voor zaken die de klant niet allemaal nodig heeft”, aldus CEO Michael Anseeuw.

Nieuwe formules

Uit onderzoek van de bank was gebleken dat klanten de prijzen van de diensten als aandachtspunt zien voor de bank. De prijzen van de nieuwe formules heeft BNP Paribas Fortis nog niet bekendgemaakt.

Klanten met het pack dat de werknaam ‘Easy Acces’ heeft, zullen voor hun basisbankdiensten naar het postkantoor moeten. Voor bepaalde zaken zoals beleggingen of een woonlening kan de bediende in het postkantoor indien nodig wel nog een afspraak regelen in een kantoor van BNP Paribas Fortis. In het tweede pack - werknaam “Advice” - zal de bank de focus meer leggen op persoonlijk en proactief advies.

BNP Paribas Fortis wil tegen 2025 nog ongeveer 880 kantoren overhouden, inclusief postkantoren. Momenteel zijn er naast de 657 postkantoren nog 342 BNP Paribas Fortis-kantoren.

De bank wil ook haar digitale aanbod verder blijven versterken. Ze heeft daarbij goed gekeken naar de concurrentie. Eerder deze maand begon BNP Paribas Fortis met cashbacks, zoals ook KBC en Argenta die al aanbieden. En op het einde van het jaar lanceert de bank chatbot ‘Sammy’, een concullega van ‘Kate’ bij KBC.