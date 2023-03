Thaise man moet cel in omdat hij cartoons met eenden maakte

De eend is een symbool geworden voor de protesten in Thailand. — © REUTERS

Een Thaise man moet twee jaar de cel in, omdat hij satirische cartoons van eenden heeft gemaakt. Volgens de rechter is dat majesteitsschennis, omdat de eenden het symbool zijn van een protestbeweging.

In december 2020 werd het huis van de man doorzocht. Toen vond de politie kalenders met de cartoons. Deze werden verkocht in een Facebook-groep die protesteert tegen de monarchie. Volgens de aanklager belasteren de kalenders de koning.

Meerdere pagina’s van de kalender zouden bedoeld zijn om de koning te bespotten, waaronder die met een eend die naast honden ligt en die waarop een eend in een vliegtuig zit, terwijl twee andere eenden ernaast lopen. Een getuige heeft gezegd dat de cartoons met de honden koningsgezinde Thai bespot en de eend in het vliegtuig betrekking heeft tot leden van het koningshuis.

De man zegt dat hij de kalenders niet verkocht, maar alleen hielp met het doorgeven ervan. Ook was de eend niet een personificatie van de koning, maar een eigen personage. Door zijn uitleg kreeg de man twee in plaats van drie jaar celstraf.

Protesten

De rubbereend heeft in Thailand een meer beladen betekenis. Het is het symbool geworden van de pro-democratiebeweging die in juli 2020 begon. Een aantal demonstranten gebruikten ze om zich tegen waterkanonnen te beschermen. Tijdens die demonstraties zijn minstens 1.890 mensen opgepakt, onder wie minderjarigen. Zij kunnen drie tot vijftien jaar celstraf krijgen.

In 2021 slonk het protest deels door vervolging van de demonstranten. Sommigen protesteren nu echter op een andere manier. Twee vrouwen zijn in hongerstaking voor democratische hervormingen en voor de vrijlating van andere demonstranten. Ook zij zijn aangeklaagd voor majesteitsschennis, maar zijn op borgtocht vrij.