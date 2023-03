Het dak brandde afgelopen zomer nog volledig af, nu staat woning te koop voor 295.000 euro

Een woning in Sint-Genesius-Rode die afgelopen zomer zwaar beschadigd raakte bij een brand, staat nu te koop. De vraagprijs bedraagt 295.000 euro. “Het is een pand voor iemand die geen schrik heeft om de handen uit de mouwen te steken”, klinkt het bij het immokantoor.

Enkele dagen geleden is er een opvallend zoekertje op de website van immokantoor Multimmo verschenen. Het gaat om een woning langs de Lindestraat in Sint-Genesius-Rode die te koop staat voor 295.000 euro. Op zich niets eigenaardig, al gaat het wel om een pand dat ruim een half jaar geleden zware schade heeft opgelopen bij een brand.

LEES OOK: Uitslaande woningbrand in Sint-Genesius-Rode

Op 19 juli 2022 brak er brand uit op de bovenverdieping van de woning. Gewonden vielen er gelukkig niet, maar het huis werd wel onbewoonbaar verklaard. Niet onlogisch, aangezien het grootste deel van het dak was ingestort. De eerste verdieping en de zolderverdieping raakte zwaar beschadigd, en op het gelijkvloers was er water- en rookschade. (Lees verder onder de foto)

Er is veel schade door rook en water in het gebouw. — © Multimmo

Dat zo’n woning te koop staat, is vrij uitzonderlijk. “Het komt gelukkig niet zo vaak voor”, zegt Olivier Degreef van immokantoor Multimmo. “De eigenaar heeft beslist om het huis toch niet zelf te renoveren, maar te verkopen. Het is niet vanzelfsprekend om er een prijs op te plakken. Mocht het pand niet beschadigd zijn geraakt, zouden we er toch 150.000 tot 180.000 euro meer voor kunnen vragen.”

Onbewoonbaar

Tot op vandaag is het nog altijd niet mogelijk om in het huis te wonen. Een nieuw zadeldak is er nog niet, en zowel aan de voorgevel als binnen is de brandschade nog duidelijk merkbaar. “Er is wel een plat dak aangelegd om te voorkomen dat het binnen zou regenen”, weet Degreef. “Via buizen wordt het water afgevoerd. Zo wordt extra schade vermeden.”

Intussen hebben zich al enkele geïnteresseerden gemeld. “Ik heb al één bezoek achter de rug, en komende week staan er nog twee gepland. Er is wel wat beweging”, zegt Degreef. “Het type koper is iemand die geen schrik heeft om zelf de handen uit de mouwen te steken. Het is een interessant pand. Het is een ruime woning die vlakbij het centrum van Sint-Genesius-Rode ligt. Van dat soort woningen zijn er niet zo veel.”

Troef

De vier slaapkamers op de eerste verdiepingen worden als troef naar voren geschoven, met nog de mogelijkheid om op de zolderverdieping extra kamers te creëren. Het huis heeft ook nog een tuin en een garage en is bovendien toegankelijk via twee straten. (Lees verder onder de foto)

De vier slaapkamers zijn een troef. — © Multimmo

Wie interesse heeft in de woning, kan het zoekertje en de bijhorende foto’s bekijken via deze link.