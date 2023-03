Bijna 130.000 mensen riskeren hongerdood in Hoorn van Afrika

Ongeveer 129.000 mensen leven in extreme voedselonzekerheid in de wijde regio van de Hoorn van Afrika (‘Grote Hoorn van Afrika’), waar al enkele jaren een enorme droogte heerst. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie.

“Wanneer ik spreek spreek over de ‘Grote Hoorn van Afrika’ refereer ik aan Djibouti, Ethiopië, Kenia, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan en Oeganda”, aldus Liesbeth Aelbrecht, een WHO-verantwoordelijke voor de regio. “In die regio observeren we al jaren een toename van epidemieën en een stijgend aantal kinderen dat ondervoed is. Miljoenen mensen zijn getroffen en de vooruitzichten rond voedselonzekerheid gaan er niet op vooruit”, aldus Aelbrecht.

Volgens de WHO worden 48 miljoen mensen geconfronteerd met een kritieke voedselonzekerheid. Van hen bevinden zes miljoen mensen zich in een ‘noodsituatie’ en 129.000 mensen in een “catastrofale situatie’. Van die 129.000 mensen leven er volgens Aelbrecht 33.000 in Zuid-Soedan en 96.000 in Somalië. Zij “kijken de dood in de ogen”, aldus de WHO.

De droogte door vijf opeenvolgende mislukte regenseizoenen heeft al tot de dood geleid van miljoenen stuks vee en mislukte oogsten, en heeft er al miljoenen mensen toe verplicht hun regio’s te verlaten om elders water en voedsel te vinden. De voedselonzekerheid leidt bovendien tot tal van epidemieën. De WHO heeft naar eigen zeggen 178 miljoen dollar (ruim 167 miljoen euro) nodig om de bevolking in de regio dit jaar te ondersteunen.