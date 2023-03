Poetsvrouw wordt ‘geflitst’ met 208 km per uur, maar nummerplaat blijkt al jarenlang geschrapt

Een 59-jarige vrouw moest zich voor de politierechter verantwoorden omdat ze maar liefst 208 kilometer per uur gereden zou hebben met een dure BMW. “Maar ze rijdt niet eens met de auto en die nummerplaat is al vier jaar geschrapt”, zei haar advocaat. De vrouw werd vrijgesproken.

Op 22 mei vorig jaar werd de BMW aan 208 kilometer per uur geflitst op de snelweg in Ledegem. Gezien de erg overdreven snelheid werd de vermoedelijke chauffeur gedagvaard voor de politierechtbank. “Maar mijn cliënte heeft met deze hele zaak niets te maken”, zegt haar advocaat. “Vroeger stond deze nummerplaat inderdaad op haar naam al was het enkel haar zoon die met het voertuig reed. In 2019 werd de nummerplaat al geschrapt en de wagen is verkocht.”

“Het gerecht vindt de werkelijke dader van de snelheidsovertreding blijkbaar niet en dus komt men maar aankloppen bij mijn cliënt”, sakkerde de advocaat. “Het gaat hier over een vrouw van 59 jaar die werkt als poetsvrouw voor het OCMW. Zo iemand gaat toch niet 208 kilometer per uur gaan rijden met een luxewagen. Ze rijdt nooit met de wagen en heeft een blanco strafblad.”

De rechter volgde die redenering. In het dossier zat bovendien een bewijs dat de nummerplaat inderdaad al jaren geschrapt is. Wie dan wel achter het stuur van de BMW zat, blijft een mysterie.