Tot 20 graden boven gemiddelde: Groenland heeft uitzonderlijk warme dagen achter de rug

In Groenland liep de temperatuur afgelopen weekend op tot 15,2 graden in de hoofdstad Nuuk, in het zuidwesten van het land. Dat is ruim twintig graden boven de gemiddelde temperatuur en een warmterecord voor de maand maart, zo meldt het Deense Meteorologisch Instituut.

Ook in het noorden werden temperaturen tussen de 17 en 28 graden boven het gemiddelde gemeten. Het DMI verklaart de warmte door föhn, een snelle opwarming van de lucht wanneer die van een hoger gelegen gebied naar de oppervlakte waait, en onderweg aanzienlijk opwarmt.

Volgens professor Philippe Huybrechts, glacioloog aan de Vrije Universiteit Brussel, waren de hoge temperaturen afgelopen weekend “heel uitzonderlijk”, maar zullen ze desondanks “weinig effect” gehad hebben op het smelten van de ijskappen. “We zijn nu op het einde van de winter van heel donkere maanden, met temperaturen tussen de -20 en -50 graden. Het ijs is dus diep gevroren”, licht hij toe.

“Het smeltseizoen start pas eind mei, begin juni. Die paar dagen van uitzonderlijke warmte hebben dus op zijn best de bovenste sneeuwlaag wat doen smelten”, klinkt het. Hoewel het volgens Huybrechts mogelijk is dat het smeltseizoen nu wat vervroegd is, hebben warme dagen in de zomer, middenin het smeltseizoen, een veel zwaarder effect. In september was er nog sprake van de warmste septembermaand ooit in Groenland, wat het smeltproces toen fors versterkte.