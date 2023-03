Tweede winkel van ‘Vive le Vélo’ opent de deuren: “Dit is niet het eindstation”

In februari vorig jaar opende Caroline Vereenooghe al een eerste Vive le Vélo-store in Diksmuide en daar komt nu een winkel in een bekende winkelstraat in Oostende bij. “Oostende is niet ons eindstation”, klinkt het ambitieus.

Vive le Vélo is een Vlaams televisieprogramma dat sinds 2005 elk jaar uitgezonden wordt op Eén tijdens de Ronde van Frankrijk en gepresenteerd wordt door Karl Vannieuwkerke. Vive le Vélo is echter veel meer dan dat: het is een activewearcollectie met kledij voor heren, dames en kinderen. “Niet alleen voor de wielerfan, maar ook voor de mensen die houden van een casual kledingstijl”, zeg Caroline Vereenooghe, de partner van Karl Vannieuwkerke. Zij opende in februari 2022 al een eerste winkel in Diksmuide.

Contract met JBC

Met een nieuwe vestiging in de badstad wil Caroline uitbreiden. “Ons topseizoen valt samen met de Ronde van Frankrijk in juli, en waar zijn heel veel Vlamingen in juli? In Frankrijk, maar ook heel veel aan de kust”, legt Caroline uit. “Ik wou graag naar een winkelstraat waar heel veel passage is en zo zijn we in Oostende terechtgekomen. Onze winkel bevindt zich in toch wel de mooiste winkelstraat van de stad.”

“Ze werd net heraangelegd en volledig vernieuwd en dat betekent dat we in de komende 30 jaar niet bang moeten zijn dat er werken zullen plaatsvinden voor onze deur. Oostende is echter niet het eindstation. Ik ben een vrouw met ambitie. We hebben nu een contract met JBC waarbij onze kledij in alle winkels van JBC ligt. Maar ook met andere winkels zoals Brooklynn, Kocoon, Wolf en B’eau4. Ik zeg echter zeker geen neen tegen nog meer winkels.” (Lees verder onder de foto’s)

Ook Oostende heeft nu een Vive le Vélo-store. — © Jeffrey Roos

© Jeffrey Roos

Caroline is dan wel uit Diksmuide afkomstig, toch heeft ze een nauwe band met Oostende. “Mijn grootvader was hier jarenlang huisarts”, vertelt ze. “Mijn grootmoeder woont hier nog steeds en mijn moeder is hier opgegroeid. Ik heb altijd wel een speciale band gehad met Oostende en de kust in het algemeen. Oostendenaars zijn rechtdoorzee, no nonsens. En daar staan wij ook voor.”

Niet enkel voor fietsers

Vrijdag was het dan eindelijk zo ver. Om 10 uur gooide Caroline de deuren van haar tweede winkel open. “Het is een misvatting dat onze klanten, fans van het programma en wielrenners zijn”, verduidelijkt Caroline. “We hebben uiteraard wat wielerkledij, maar eigenlijk is onze kledij eerder casual. Het is meer een lifestyle merk voor mensen die de levenswijze van Vive le Vélo – actief leven en positivisme tot levensmotto heffen – hoog in het vaandel dragen. Onze klanten gaan van kindjes tot tachtigplussers, waarbij vrouwen en mannen elk de helft vertegenwoordigen. Maar uiteraard komen ook de actieve fietsers hier.” (Lees verder onder de foto)

Caroline hoopt ooit ook Nederland te veroveren met de kledij. — © Jeffrey Roos

Caroline hoopt ooit Nederland te veroveren. “Heel veel Nederlanders kijken ook naar het programma. Vive Le Vélo is onder koersminnend Nederland best wel bekend. Via de webshop hebben wij nu al organisch wat klanten uit Nederland. En wie weet kunnen we daar ooit een fysieke winkel aan toevoegen. Maar laat ons eerst maar concentreren op het Diksmuidse en het Oostendse verhaal en dan zien we wel”, besluit Caroline.

De eerste vijftig inwoners van Oostende die het codewoord ‘Lange Nelle’ vermelden bij aankoop van een T-shirt, krijgen er een gratis T-shirt bovenop met daarop een Oostendse visser op een koersfiets en uiteraard ook met Lange Nelle op de achtergrond.