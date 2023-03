Katholieke kerk in Duitsland start met vieringen om homoseksuele huwelijken in te zegenen

De synodale vergadering voor de hervorming van de katholieke kerk in Duitsland heeft vrijdag in Frankfurt am Main besloten om de inzegening voor homoseksuele paren officieel te vieren. 176 van de 202 leden stemden voor, veertien tegen. Twaalf onthielden zich van stemming.

De noodzakelijke tweederdemeerderheid van de bisschoppen werd bereikt. De vieringen worden pas in maart 2026 ingevoerd. De drie jaar tot dan moeten worden gebruikt om formulieren en de liturgische vorm van de ceremonie te creëren in samenspraak met de bisschoppen.

De goedkeuring van zegeningsceremonies voor koppels van hetzelfde geslacht is een belangrijke vereiste voor het hervormingsproces van het synodale pad, dat sinds 2019 aan de gang is, en wordt beschouwd als een toetssteen voor het vermogen van de katholieke kerk in Duitsland om te veranderen.

De zegeningsvieringen worden vandaag al in veel gemeenschappen beoefend, maar ze vinden plaats in een grijs gebied voor het canoniek recht. Het was juist dit grijze gebied waar veel synodeleden kritiek op hadden. “Het werd tijd om zegenvieringen uit huiskamers en geheime bijeenkomsten in een kerk te halen”, werd meermaals gezegd.

Geen sancties

De priesters die de zegen geven, hoeven voortaan niet meer bang te zijn voor sancties. Ook gescheiden mensen die hertrouwd zijn, moeten gezegend kunnen worden. Het Vaticaan verduidelijkte in 2021 dat het “niet toegestaan” was om homoseksuele partnerschappen te zegenen, aangezien dergelijke verbindingen “niet konden worden erkend als objectief gericht op Gods geopenbaarde plannen”.

De Antwerpse bisschop Johan Bonny bracht op de synodevergadering verslag uit over de zegeningsvieringen voor paren van gelijk geslacht die in België al zijn ingevoerd. Dit gebeurde relatief stil, meldde hij. Ze zijn informeel overeengekomen met het Vaticaan en paus Franciscus. De paus zei tegen hem: “Het is jouw beslissing.” Hij vond het belangrijk dat alle bisschoppen erachter stonden.

Het synodale pad van de Duitse Bisschoppenconferentie en het Centraal Comité van Duitse Katholieken, dat in 2019 begon, is een gevolg van het misbruikschandaal. Het streeft naar hervormingen op vier vlakken: de omgang met macht, de katholieke seksuele moraal, de positie van de vrouw en het verplichte celibaat van priesters.