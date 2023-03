Fietser bekogelt Tesla met stenen, maar wordt gefilmd: “Goed mikken kan hij precies niet”

In Temse is een Tesla Model 3 met stenen bekogeld door een passerende fietser. De wagen stond geparkeerd op de Wilfordkaai. De bewakingsmodus van de Tesla legde de dader op beeld vast. De man was niet aan zijn proefstuk toe, want ook op andere plekken in Temse werden auto’s toegetakeld.

De eigenaar van de Tesla kreeg zondagochtend de beelden te zien die zijn Tesla had opgenomen. “De auto is uitgerust met een bewakingsmodus. Als iemand binnen een meter van de wagen nadert, gaan de lichten flikkeren en begint hij te filmen. Dat heeft vermoedelijk de vandaal getriggerd”, vertelt de eigenaar, die liever anoniem blijft. “Op de beelden is duidelijk te zien hoe de man eerst de wagen voorbijfietst, om later terug te keren en enkele stenen naar mijn wagen te gooien. Vermoedelijk vond hij de stenen in de fontein op het marktplein. Goed mikken kan hij alvast niet, want er is zeer weinig schade.”

De eigenaar gooide de beelden op Facebook om zo hopelijk de vandaal te kunnen identificeren. “Eigenlijk wou ik hem gewoon opzadelen met een paar slapeloze nachten. Hopelijk weet hij dat zijn daden niet ongemerkt zijn voorbijgegaan”, vertelt de Tesla-eigenaar. (Lees verder onder de foto)

© rr

De mysterieuze stenengooier is bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Een week eerder liep een vervangwagen van de VAB die geparkeerd stond in Oeverstraat gelijkaardige schade op. De politie bevestig dat momenteel een onderzoek loopt en dat het vermoedelijk om dezelfde dader gaat. De identificatie wordt geen eenvoudige opdracht, aangezien de man zich goed vermomde met een sjaal.