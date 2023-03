Union heeft amper tijd om topper tegen leider Genk voor te bereiden: “De wedstrijd zal in het hoofd gespeeld worden”

Van een bewogen avond gesproken: Union viel donderdagavond van de ene emotie in de andere. Drie keer gaven de Brusselaars een voorsprong uit handen in de Europa League-wedstrijd tegen Union Berlin, ’s avonds bleek hun vliegtuig niet meer te mogen opstijgen richting Brussel. Als gevolg moesten de Unionisten nog een extra nacht in Berlijn blijven. Niet ideaal met het oog op de topper tegen Racing Genk komende zondag.

Gelukkig hielden de Union-spelers de moed erin, zoals alleen zij dat kunnen. De sfeer blijft steeds optimaal, al weet Karel Geraerts dat er betere manieren zijn om een cruciale topper voor te bereiden. “De ploeg gaat er inderdaad wel oké mee om”, aldus de 41-jarige Limburger. “Maar we weten allemaal vanbinnen dat dit echt niet ideaal is. We kunnen er niets aan veranderen, we hebben oplossingen gezocht en gevonden. Vrijdagochtend hebben we een hersteltraining gedaan in het hotel, met iedereen samen. We spreken vaak over onze cultuur, nu hebben we ook getoond dat die ook in de werkelijkheid tot uiting komt.”

Pas vrijdagnamiddag, om iets voor 16 uur, landden de Unionisten in Zaventem. Een dikke 50 uur later moeten ze alweer vol aan de bak. “Of wat we nu meegemaakt hebben een nadeel is? Je kan het langs twee kanten bekijken”, stelt Geraerts. “We spelen al een volledig seizoen heel veel wedstrijden kort na mekaar, dat klopt. Maar langs de andere kant hebben mijn spelers al bewezen dat ze telkens weer de energie vinden om zich op te laden. De wedstrijd van zondag is er eentje die ook in het hoofd gespeeld gaat worden.”

Vol voor winst

Hoe dan ook, de wedstrijd in Genk is een belangrijke. Een héél belangrijke. Bij winst komt Union tot op vijf punten van de leider, bij verlies bedraagt de kloof al elf punten. Een immens verschil. “Uiteraard gaan we naar Genk voor een goed resultaat”, hoopt Geraerts op een overwinning. “We weten dat we tegen een rechtstreekse concurrent spelen. Genk heeft goeie spelers en ze hebben ook het thuisvoordeel. Zij hebben bovendien een normale week gehad, bij ons is dat helemaal anders. Maar dat neemt niet weg dat we naar daar gaan om te winnen.”

Makkelijk zal dat alleszins niet worden, winnen. En dat weet ook Geraerts. “Genk blijft voor mij de absolute titelfavoriet. Ze staan al het hele jaar bovenaan en kennen heel weinig slechte momenten. Als ze een keer een mindere match hebben, trekken ze meestal toch de overwinning over de streep. Het is een ploeg die vooruit voetbalt met spelers die het verschil kunnen maken. Oké, Onuachu is er niet meer bij, maar ook Samatta heeft de laatste wedstrijden al zijn goals gemaakt. Het gevaar bij Genk kan van overal komen.”

Union hoopt zondagavond kapitein Teddy Teuma te recupereren. De Maltese international miste de partij tegen Union Berlin door een blessure aan de kuit. “Het is moeilijk te zeggen of hij zondag fit zal zijn”, analyseert Karel Geraerts de situatie. “Hij zal 100 procent fit moeten zijn om te spelen.”