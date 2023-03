VS keurt neusspray tegen migraine goed die mogelijk binnen 30 minuten werkt

In de Verenigde Staten is een nieuwe neusspray goedgekeurd die als een “epipen” tegen migraine zou werken. Het medicijn van Pfizer kan symptomen binnen 30 minuten en tot 48 uur lang verlichten. “Het kan handig zijn voor patiënten die andere medicatie niet goed verdragen, maar het is geen wondermiddel”, zegt Jan Versijpt, neuroloog aan het UZ Brussel.

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft vandaag groen licht gegeven voor de neusspray zavegepant, merknaam Zavzpret. Volgens Pfizer kan dit middel een belangrijke doorbraak betekenen voor mensen die kampen met migraine. “Het middel blokkeert migraineaanvallen door een bepaald eiwit af te remmen dat betrokken is bij het ontstaan van die aanvallen”, legt Jan Versijpt uit. Het medicijn kan zo de bonzende hoofdpijn geassocieerd met migraine verhelpen, maar ook andere symptomen.

Heel wat patiënten in een test die Pfizer uitvoerde, voelden al binnen 15 tot 30 minuten een verlichting van de pijn, die tot 48 uur later standhield. “Er zijn nog niet zoveel nasale sprays beschikbaar tegen migraine. Een neusspray kan sneller werken dan een pil die via de maag moet passeren”, bevestigt Versijpt. “Nog een voordeel is dat het goed verdragen wordt.”

Geen wondermiddel

“Toch is het niet extreem veel beter dan andere medicijnen en is het geen wondermiddel, maar die zijn er niet bij migraine.” Van de onderzochte patiënten was 24 procent na twee uur pijnvrij. “Dat is slechts een kwart, maar al hun pijn was dan wel weg.”

In de VS is het alvast goedgekeurd, maar of het naar België zal komen, ligt nog niet vast. “Daar zal een markt voor zijn, maar dan moet het eerst ook in Europa goedgekeurd worden”, zegt Versijpt. “Ik denk niet dat het op korte termijn beschikbaar zal zijn. Bovendien is er de kwestie van terugbetaling. Verschillende middelen tegen migraine zijn duur en worden, althans voorlopig, niet terugbetaald.”