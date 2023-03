Frankrijk en Groot-Brittannië sluiten nieuw akkoord over migratie

Er komt een nieuw detentiecentrum in het noorden van Frankrijk, en een nieuw commandocentrum waaraan voor het eerst ook Britse ploegen zullen deelnemen. Op de Franse stranden zullen bovendien 500 extra agenten patrouilleren. Drones en andere bewakingstechnologie moeten helpen om het aantal illegale migranten te onderscheppen.

De Britse regering kondigde eerder deze week een nieuwe asielwet aan die “de grenzen van het internationaal recht verlegt”. Concreet worden bijna alle migranten die illegaal het land binnenkomen, opgesloten in opvangcentra zoals militaire basissen of studentenhuizen en zullen ze vervolgens naar Rwanda of een ander land worden gedeporteerd. Het recht om asiel aan te vragen zal hen ontnomen worden.

Volgens Macron kan Frankrijk niet alleen onderhandelen met Groot-Brittannië over een akkoord voor de terugname van migranten. Dat is een Europese aangelegenheid. Na de Brexit kan Groot-Brittannië geen gebruik meer maken van de in de EU geldende Dublinregeling, die bepaalt dat migranten naar een ander EU-land kunnen teruggestuurd worden, als ze daar tijdens hun vlucht al neergestreken zijn. Het kanaliseren van de migratie is een uitdaging die alle EU-landen gemeenschappelijk moeten aangaan, aldus de Franse president. Macron wil ook dat transitlanden betrokken worden, alsook de landen van waaruit smokkelaars opereren die de overvaarten van migranten over het Kanaal organiseren.