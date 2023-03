Hein Vanhaezebrouck blijft op tere plek duwen bij AA Gent: “Als voetbalclub is je veld super belangrijk, soms heb ik de indruk dat men dit hier niet zo ziet”

Het KMI werd ingeschakeld. De diverse oorzaken opgesomd. AA Gent probeerde vrijdagmiddag de gelederen te sluiten nadat Hein Vanhaezebrouck donderdag – na afloop van het onwaarschijnlijke waterballet tegen Basaksehir – zijn beklag deed over de staat van de grasmat in de Ghelamco Arena. En toen meldde de Gentse coach zich voor zijn perspraatje in aanloop naar de partij op bezoek bij Zulte Waregem: “Bij ons is het probleem de toplaag, die een vilten laag is die al het water ophoudt. Mijn visie wordt dus bevestigd.” En nogmaals trok Vanhaezebrouck flink van leer…

“Er is een persbericht gekomen op de site. Ik hoef er niet over te oordelen maar ik kan alleen maar zeggen dat ik de eigenaar van het veld vanochtend aan de lijn had. Het ligt niet aan het product; dat is fantastisch”, brak Hein Vanhaezebrouck vrijdagmiddag een lans voor de leverancier van de Gentse grasmat. “Er liggen er trouwens verschillende bij de topclubs, sommige liggen er ook fantastisch bij zoals bij Antwerp – dat is Engels niveau – maar ook in Leuven, Club Brugge, Union ligt het goed.”

Welke oorzaken zijn er dan te verzinnen om de lamentabele staat van de Gentse grasmat te verklaren: “Het ligt niet aan de regen, want ja, het heeft veel geregend maar in Oostakker ligt er ook zo’n hybrideveld. Je mag daar een hele dag kuipen water op gooien, als die drainage werkt, is dat geen probleem. Bij ons is het probleem de toplaag, die een vilten laag is die al het water ophoudt. Mijn visie wordt dus bevestigd.”

En die visie had Vanhaezebrouck ook eerder al voldoende uiteengezet: “Dat heb ik natuurlijk al intern aangekaart. Zolang het niet teveel regent, lukt dat maar gisteren hadden we tegenslag. Als we ons gaan kwalificeren, zullen we 90 of 120 minuten in Istanbul moeten spelen en 45 hier in Gent. Dus dan gaan we heel goed ons best hebben gedaan als we ons zo plaatsen voor de kwartfinale. Zo hypothekeer je dus wel een kwartfinale.”

“Je moet vervolgens ook afwachten hoe het zal liggen tegen Eupen. Dan komen er een drietal weken dat er meer kan. Misschien zit het weer dan mee. Misschien kan het tij dan keren. Anders heb je een probleem. We zijn een ploeg die een goed veld nodig heeft, niet één die power play kan brengen. Daarvoor missen we Darko (Lemajic, red.).”

Het zit Vanhaezebrouck duidelijk, heel hoog zelfs: “We zijn een professioneel voetbalelftal en dan is voetbal je core business. Daarvoor is je veld super belangrijk. Soms heb ik de indruk dat men dit hier niet zo ziet. Ik zag nog nooit op Roland Garros dat er onkruid groeide op een tennisveld. Dat veld moet perfect zijn. Als je niet de juiste verzorging toedient, dient dat tot niets. Dat is spijtig.”

“Dan kriebelt het bij mij”

De club had inderdaad in een persbericht erkend dat het minder inzetten van de groeilampen – omwille van financiële motieven - een negatieve invloed heeft gehad op de aangroei van het gras. Een these die door Vanhaezebrouck nadrukkelijk wordt gelaakt. “Ik verdedig de club, de ploeg en de spelers. Wij willen een goede mat om voor de club goede resultaten te halen.”

“Wij willen een kwartfinale halen in Europa, dat al zolang niet meer is gelukt. Dan kriebelt dat bij mij. We claimen altijd een topclub te zijn, dan ben ik ontgoocheld om dit vast te stellen. Ik ben fier op mijn gasten, hoe zij er mee om zijn gegaan, dat is geweldig. Wel bijna fataal toen ze onder druk nog terugspeelballen over de grond te doen, hoewel je iedereen verwittigt om dat niet meer te doen. Maar ja, die jongens zitten in die strijd. Het zit ook echt in deze groep.

Plots gaat de telefoon van Hein Vanhaezebrouck: “Misschien bellen ze me nu wel om te zeggen dat ik al genoeg heb gezegd”, grijnst de Gentse coach. “Nee nee, dat is niet het geval. Weet je, het is niet aan mij om verder hier op in te gaan, jullie moeten dit maar doen. Ik ben gewoon ontgoocheld. We moeten nu drie keer in zeven dagen spelen, dat is uiteraard zwaar. Zeker omdat we op woensdag alweer op bezoek bij Basaksehir moeten spelen.”

“Nu volgt eerst nog Zulte Waregem, twee dagen na slechts 90 minuten voetballen; waarvan wel 45 minuten ploeteren. Onderschat dit niet. We hebben flink wat verbruikt maar we moeten in staat zijn om fit te zijn. Dan is het snel woensdag, met ook weer een reis. Nadien heb je het voordeel dat je een dag extra hebt om te herstellen.”

Normaal schrikt zo’n hels schema Vanhaezebrouck allerminst af: “Ofwel heb je genoeg spelers met een grote motor die dat aankunnen of je hebt een ruime spelersgroep waardoor je genoeg kunt wisselen. Nu zitten we toch wel in spelersnood. Dan is het niet makkelijk om zo’n kalender te managen. We hebben ooit eens tien duels in dertig dagen afgewerkt, dat schrikt me nooit af. Nu is het zaak om zoveel mogelijk jongens fit te krijgen.”

Het blijft afwachten wie er tegen zondag fit raken bij de Buffalo’s: “We zullen morgen definitief kunnen bepalen wie fit zal zijn. Er waren vandaag enkele probleemgevallen, zoals Sven Kums en Malick Fofana. Dat wordt toch nog even afwachten. Er is ook weinig positief nieuws over de andere afwezigheden. Het valt dus te bezien of we met dezelfde groep als donderdag naar Zulte Waregem zullen kunnen afreizen.”