Maxime D’Arpino hoopt om KV Oostende nog te helpen tijdens degradatiestrijd: “Maar ik pin mij niet meer vast op datum”

We zijn bijna één jaar verder. Op 2 april 2022 liep Maxime D’Arpino (26) een zware knieblessure op, een klap die hem sindsdien ver van de wedstrijdkern hield. De middenvelder sloot ondertussen (opnieuw) aan bij de groep, eindelijk klaar om KVO in extremis nog aan het behoud te helpen. “Maar ik pin me niet meer vast op een datum”, zegt hij.

In december gaf D’Arpino nog een interview voor de clubkanalen van KV Oostende. Hij was er opnieuw klaar voor, klonk het toen. Een zware knieblessure had hem tot dan van het veld gehouden. “De laatste keer dat ik een interview gaf? Tijdens de stage in Spanje”, lacht D’Arpino ietwat groen. “Ik was er toen opnieuw volledig klaar voor. Maar tijdens een trainingssessie in België voelde ik pijn aan de hamstring.”

U moet weten: om de knie van de Fransman te herstellen, werd een stukje van zijn hamstring genomen. “Tijdens een sprintje is er plots iets geknakt”, zucht hij. “Na die operatie moest ik anders leren werken met mijn lichaam. Aanvankelijk dacht ik dat er enkele weken vertraging zouden optreden, maar uiteindelijk zijn we opnieuw een paar maanden verder. Op den duur begin je te twijfelen of je effectief iets voelt in je hamstring. Of het vermoeidheid is of een blessure. In december spraken we in aanloop naar die dubbele confrontatie met Union nog voorzichtig over speelminuten... In mijn hoofd wou ik eigenlijk altijd spelen in januari tegen Seraing.”

Steentje bijdragen

Onlangs kwam er opnieuw goed nieuws: D’Arpino sloot opnieuw aan bij de groep. Zowel de staf, de directie en zijn ploegmaats hadden al verwezen naar zijn blessure toen KV Oostende in een gitzwarte periode zat. Ze hebben D’Arpino duidelijk al gemist. “Maar ik pin mij niet meer vast op een bepaalde datum”, zegt hij. “Dat heeft gewoon geen zin meer. We wachten het goede moment af, anders leg je toch maar druk op jezelf. Als je niet bevrijd bent in je hoofd, dan wil je lichaam toch niet mee. Pijnvrij spelen is nu het belangrijkste.”

En zijn ploeg helpen, natuurlijk, ale match op Eupen van dit weekend komt alvast nog te vroeg. “Ik wil tijdens het seizoenseinde nog mijn steentje bijdragen, als de gezondheid dat toelaat”, zegt D’Arpino. “Ik heb een zware periode achter de rug. Je wil je ploeg helpen, en ook de fans willen dat je terugkeert. Zeker wanneer je zoveel matchen na elkaar niet kan winnen.”

Finale in Eupen

De terugkeer op het trainingsveld én de zege tegen Club Brugge: het was een gouden week voor D’Arpino. “Ik zat met een vriend in de tribune. We hadden het niet echt verwacht”, lacht hij. “De match in Eupen wordt een echte finale voor ons. Eentje die we opnieuw moeten winnen. Maar we trekken met een positief gevoel naar de Oostkantons. We zijn opnieuw gelanceerd, dat voel je. Maar als we daar verliezen, is de zege tegen Club voor niets geweest. Daarom moeten we nu bevestigen.”

Maar dat het opnieuw geestig is op KVO, kan D’Arpino helemaal bevestigen. “Je voelt dat in de kleedkamer: dat is logisch na zo’n zware periode”, knikt hij. “We kunnen het mentale voordeel in de degradatiestrijd helemaal naar onze kant trekken. Tegen rechtstreekse concurrenten hebben we te weinig gedaan dit seizoen. 1-2 verliezen thuis van Seraing, verliezen in Mechelen, gelijk bij Zulte Waregem: op die manier redden we het niet. Daarom is het dit weekend van moeten.”