Een Britse vrouw heeft in de Britse media haar beklag gedaan over het gebrek aan hulp dat ze kreeg van een pakjesbezorger.

Jessica Sturrock lijdt aan een degeneratieve spierziekte, waardoor ze in een rolstoel zit. Ze bestelde online twee stoelen, maar die kwamen donderdag – iets vroeger dan verwacht – al aan, wanneer de vrouw alleen thuis was. Toen ze de pakjesbezorger daarom vroeg of hij haar wilde helpen door de twee pakketten binnen te zetten, weigerde de man.

“Hij zei dat ik maar geen pakjes moest bestellen als ik gehandicapt was, en ze niet zelf naar binnen kon dragen”, aldus Sturrock. “Ik was geshockeerd, maar hij bleef weigeren ‘omdat het bedrijfsbeleid zo was’. Hij zei dat ik maar ‘beter moest leren plannen’. Had hij dan gewild dat ik toevallig niet gehandicapt was op de dag dat hij leverde?”

“Ik voelde me bijzonder slecht en werd boos, omdat ik vond dat ik niet zoveel vroeg. Hij moest letterlijk twee of drie extra stappen zetten. Maar hij zei dat ik maar een andere koerierdienst moest gebruiken, als ik wilde dat mijn bestellingen het huis in werden gebracht. Of dat ik mijn buur moest vragen om de pakjes binnen te zetten. Wel, mijn buur is een 80-jarige vrouw.”

Sturrock nam contact op met DPD, de pakjesdienst in kwestie, en kreeg excuses. De koerier zou volgens DPD “meer training” krijgen.