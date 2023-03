IJsland kent grootste bevolkingsgroei in bijna driehonderd jaar

De bevolking van IJsland groeide in 2022 met 11.500 inwoners. Dat is een toename van 3,1 procent ten opzichte van een jaar eerder, en daarmee een nieuw hoogterecord sinds het begin van de dataregistratie bijna driehonderd jaar geleden. Dat meldt het IJslandse statistiekbureau Hagstofan.

De eilandstaat had begin 2023 in totaal 387.758 inwoners. De meerderheid, 63 procent, woont in of rondom de hoofdstad Reykjavik. Hoe het komt dat de bevolking van IJsland vorig jaar zo hard is gegroeid, is niet bekend. Dat licht het landelijke statistiekbureau niet toe.

Omdat de bevolking zo klein is en er weinig immigratie heeft plaatsgevonden, lanceerden studenten jaren geleden een app waarmee vrijgezellen kunnen zien of ze geen naaste familie van elkaar zijn.