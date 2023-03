Hoe Hein Vanhaezebrouck al een heel seizoen voor interne onrust zorgt bij AA Gent

Hein Vanhaezebrouck neemt steeds minder een blad voor de mond om zijn ongenoegen over de gang van zaken bij AA Gent te uiten. Meer dan eens maakte hij dit seizoen al brandhout van het Gentse beleid. Ook gisteren weer met zijn uithaal over het slechte veld tegen Basaksehir, waardoor AA Gent zich genoodzaakt voelde om daags nadien een persbericht de wereld in te sturen. Of hoe Vanhaezebrouck al een heel seizoen voor interne onrust zorgt bij AA Gent.

Transfer Yaremchuk komt aan: “Brugge kan 120 km per uur rijden, wij zitten niet eens op provincieweg”

Eind augustus haalt Hein Vanhaezebrouck een eerste keer uit richting zijn eigen werkgever. Aartsrivaal Club Brugge heeft op dat moment net Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) binnengehaald. Een transfer die voor AA Gent dit seizoen financieel onhaalbaar is en dat noopt Vanhaezebrouck tot een straffe uitspraak. “Je hebt autosnelwegen, provinciewegen en bebouwde kom. Op de autosnelweg mag je 120, op de provincieweg in Vlaanderen 70 km. In de bebouwde kom mag je 50 en soms 30. Roman zit nu bij een club die 120 km per uur kan rijden. Ik denk niet dat wij in de autosnelwegcategorie zitten en eigenlijk zitten we niet eens op een provincieweg”, vatte de trainer van Gent de situatie samen. “Als anderen enkele keyplayers verliezen, halen ze meteen evenwaardige vervangers. Wij proberen te overleven. De coronaperiode deed bij ons meer pijn dan bij andere clubs.”

“Als anderen enkele keyplayers verliezen, halen ze meteen evenwaardige vervangers. Wij proberen te overleven”, zei Vanhaezebrouck toen Club Brugge Yaremchuk binnenhaalde. — © AFP

Voorzitter De Witte spreekt harde taal na blamage: “Ook de paus is niet onfeilbaar”

Na de 4-2-nederlaag tegen Djurgarden midden oktober in de Conference League is het voorzitter Ivan De Witte die hard van leer trekt tegen zijn ploeg en zijn trainer in onze krant. “We streden niet met dezelfde vikingmentaliteit als Djurgården. Als je ziet welke doelpunten wij nemen, die behoren tot de kleuterklas. Zowel door de individuele fouten als het gebrek aan een goed geordend systeem om die individuele fouten op te vangen. Je wint wedstrijden met een collectief dat goed in elkaar zit én goed aan elkaar hangt. Dat heb ik gezien bij Djurgården, niet bij ons. Hun focus, discipline, strijdkracht, engagement was een 9 waard. En bij ons slechts een 4. Het behoort tot de plicht van elke trainer en zijn staf om hier vragen bij te stellen en zich te bezinnen over hoe we dit moeten aanpakken tegen KV Mechelen. Ik blijf een pleitbezorger van Hein Vanhaezebrouck maar weet je, ook de paus is niet onfeilbaar.”

Lachende gezichten, maar de sfeer zat niet altijd goed tussen coach Vanhaezebrouck en voorzitter De Witte. — © BELGA

Vanhaezebrouck slaat terug: “Om publiekelijk tegen mij te spreken over systemen moet je een kenner zijn”

Twee dagen later slaat een gekrenkte Vanhaezebrouck terug na de 3-0-zege van zijn team tegen KV Mechelen. Zalvend als een paus klinkt hij allerminst. “Ik kan niet aanvaarden dat er mensen zijn die zeggen dat er geen drive of overtuiging is. Dat klopt helemaal niet. Sorry, hè. Djurgarden had 8 doelpogingen, wij 21. Om publiekelijk tegen mij te spreken over systemen en de manier van voetballen moet je een kenner zijn. De voorzitter en ik hebben vrijdag samengezeten op het vliegtuig. Daar heb ik vastgesteld dat hij nog geen enkel beeld had teruggezien van de wedstrijd.”

Dat er interne kritiek was op hoe hij spelers na wedstrijden met de vinger durft te wijzen, zinde Vanhaezebrouck evenmin. “Ik ben zo. Ze weten dat, ze kennen mij. Ik ga mezelf niet veranderen.” Van opluchting dat een crisis is afgewend na de 3-0-zege was al helemaal geen sprake. “Ik ben twee keer naar Gent gekomen om ze uit de miserie te halen. Twee keer. Als zij vinden dat ik niet de man ben om dat te doen in de toekomst, oké, geen probleem. Of we nog verder kunnen zo? Ik moet daar niet over beslissen.”

Vanhaezebrouck blijft op zelfde nagel slaan: “Vooral interne commentaar dat er geen drive is, is onvoorstelbaar”

Voorzitter Ivan De Witte en trainer Hein Vanhaezebrouck zitten kort daarna samen om de lucht uit te klaren, maar begin november zit het er weer bovenarms op. AA Gent wint met 2-0 tegen aartsrivaal Club Brugge, maar na afloop trekt Vanhaezebrouck van leer na interne commentaar over een gebrek aan drive. “Omdat we weer fysiek indrukwekkend waren, blijf ik zeggen dat de spelers op dat vlak goed werken. En dat al die – vooral interne – commentaar dat er geen drive is, onvoorstelbaar is. Maar goed, ik heb al genoeg op die nagel geklopt.” Waarna hij toch nog maar eens de hamer boven haalde: “Het is een prikkel geweest voor de spelers dat zij zo werden aangepakt. Niet zozeer door de media, dat zijn we gewoon van jullie. Wel intern. Dat was niet correct. Ook voor de spelers niet. Maar kijk, ze hebben gereageerd.”

Het was aanvankelijk niet helemaal duidelijk of Vanhaezebrouck nog eens terugkwam op het interview dat Ivan De Witte enkele weken voordien aan onze krant had gegeven, maar achteraf bleek dat hij het had over een kleine groepje supporters dat op Union en Shamrock Rovers de ploeg te weinig inzet aanwreef.

Tik na onverwachts vertrek Salah: “Er ligt hier enorm veel werk”

Net na het einde van de wintertransferperiode houdt Vanhaezebrouck zich opnieuw niet in. De Gentse trainer is ontevreden omdat het bestuur Ibrahim Salah op deadline day liet vertrekken. Hij begrijpt wel dat een bod van 6,5 miljoen euro onmogelijk te weigeren viel, maar toch is hij streng. “Genk moest Onuachu laten gaan, maar heeft wel meteen een gelijkaardig type gehaald. Daarnaast haalden ze met Sor al een vervanger voor Paintsil en met El Hadj zelfs al voor El Khannouss. Dat is bij ons wel even anders. Wij hebben met Gift Orban een talentvolle jongere binnengehaald. En voor Hanche-Olsen hebben we Piatkowski, maar dat is een huur zonder optie. Hij is straks wellicht weg. Natuurlijk heeft Genk meer mogelijkheden en kunnen zij op lange termijn bouwen. Naar de toekomst hebben wij dus wel werk.”

De transfer van Ibrahim Salah werd niet op applaus onthaald door Vanhaezebrouck. — © BELGA

Vanhaezebrouck maakt zich zichtbaar zorgen over volgend seizoen. “Er ligt enorm veel werk. Ik hoop dat iedereen dat beseft. Laat ons hopen dat de centen van Salah ons helpen die toekomst voor te bereiden. We hebben veel spelers die einde contract zijn, misschien vertrekken er nog. We moesten eigenlijk al bezig zijn met het voorbereiden van die toekomst. Er wacht hier een serieuze challenge naar volgend seizoen toe.”

Een nieuwe sneer richting het Gentse beleid dus en Vanhaezebrouck gaf ook CEO Michel Louwagie openlijk lik op stuk. Die had enkele dagen voordien in een interview met onze krant gezegd dat “Depoitre weleens mag wakker worden, zeker gezien hij vorig jaar voor twee seizoenen kon bijtekenen.” “Als je iemand een contract geeft, moet je achteraf niets zeggen over een duur contract. Je hebt het hem zelf gegeven”, reageerde Vanhaezebrouck publiekelijk.

Ook over Depoitre gingen Vanhaezebrouck en Louwagie in de clinch. — © BELGA

Uithaal naar jeugdwerking: “Wij zijn trots als we een speler uit Haïti en Jordanië hebben”

Het is niet de laatste directe sneer richting Louwagie. Nog begin februari pakt Vanhaezebrouck dan weer uit met een messcherpe analyse over het jeugdbeleid van AA Gent. Het zit de trainer van Gent na de nederlaag tegen Genk om te beginnen hoog dat de tegenstander wel over een sterke bank beschikte. “Zij halen drie vervangers voor drie sleutelspelers, waarvan er slechts eentje is vertrokken. Genk heeft veel meer middelen omdat het de voorbije jaren wellicht beter aanpakte dan wij. Zij zitten met reserves. Chapeau. Wij verliezen een speler (Salah, red.) en zijn vervanger is nog niet speelgerechtigd.”

Waarna Vanhaezebrouck de Genkse jeugdwerking vergeleek met de Gentse en geen blad voor de mond nam. “Ik had er een jonge gast kunnen bijnemen, maar ze zijn niet klaar. Salah en Fofana zijn de enigen die dit niveau aankunnen. Welke zin heeft het dan om er iemand bij te halen die dan niet met het tweede elftal kan spelen? Het heeft niet veel geholpen, want Jong AA Gent heeft zaterdag zwaar verloren. Zo is het nu eenmaal. Genk heeft een jeugdopleiding die er staat als een huis. Roland Breugelmans (directeur opleidingen, red.) zit er al jaren. Wij zijn afhankelijk van spelers die via makelaars binnenkomen. (cynisch) Dan zijn we trots dat we een speler uit Haïti en Jordanië hebben. Sorry, hoeveel van die jongens zijn ooit in de A-kern terechtgekomen, in twintig jaar? Je hoeft ze niet eens op twee handen te tellen. Met twee vingers heb je genoeg. Nu heb ik genoeg gezegd…”

“Fofana is één van de weinige jongeren die klaar is voor de A-ploeg”, kloeg Vanhaezebrouck. — © REUTERS

Nog maar eens een duidelijke sneer naar het beleid van CEO Michel Louwagie, die een week eerder in onze krant vertelde dat Gent in de jeugd ook inzet op buitenlandse testspelers. “Binnenkort tekent er een Haïtiaans talent die hier al testte, voor Jong AA Gent. Een Burundees komt er ook, een Servische doelman. We testen ook een Jordaniër”, zei Louwagie.

De tweede helft tegen Basaksehir moest worden afgewerkt op een bijna onbespeelbaar veld. — © REUTERS

Sneer richting besparingen veld: “Hetzelfde veld als Club Brugge, maar daar ligt het er wel perfect bij”

Na de heenwedstrijd van de 1/8ste finale tegen Basaksehir deze week foeterde Hein Vanhaezebrouck over het door de regen onbespeelbare veld van AA Gent. “Het veld liet ons in de steek. We hebben het mooiste stadion van het land, maar het slechtste veld. Dat betaal je cash. Op een bespeelbaar veld ben ik ervan overtuigd dat we het verschil zouden maken, want we hadden greep op Basaksehir. Dit was het moment om hen te kloppen. Maar het was onmogelijk voetballen, met plassen, modder. Dit is een nieuw veld, hè, van 200.000 euro. Hetzelfde als Club Brugge. Daar spelen twee ploegen op en ligt het er perfect bij.”

De club voelde zich na de uithaal genoodzaakt om daags nadien een verduidelijking de wereld in te sturen. Op de website van de club haalt AA Gent een aantal verzachtende omstandigheden aan en geeft het ook toe dat er bespaard is in november en december op de groeilampen voor het gras door de torenhoge energieprijzen.