Nederlandse journaliste vertelt over wangedrag bij de NOS waar niks mee gedaan werd

Nederlandse journaliste Marijn de Vries vertelt over haar ervaring met het wangedrag bij de NOS in haar column in NRC. Ze heeft dit meerdere keren aangekaart, maar daar is volgens haar weinig mee gedaan.

In haar column schrijft De Vries dat ze tijdens de Tour de France drie weken als analist mee mocht voor het televisieprogramma De avondetappe. “Stel je voor hoe fantastisch dat is, als je zoveel van wielrennen houdt als ik”, schrijft De Vries.

Maar tijdens die drie weken zit ze in de auto naast een collega die alleen maar praat over “wijven” en “neuken”. De Vries vind dit vies taalgebruik en zegt hier meerdere keren wat van, maar haar collega luistert niet en gaat door. Een andere collega zit soms ook in de auto en zegt tegen haar dat hun collega ook zo over de Vries praat. Hij zou zeggen dat zij ‘een beurt nodig heeft’. “Stel je voor dat je dan weer naast deze collega in de auto moet zitten”, schrijft De Vries. “Kun je je voorstellen hoe je je dan voelt? Naakt. Vies. Klein.”

De Vries meldt dit bij de eindredacteur. “Vrouwen moeten hun mond opentrekken, zo was het toch?”, schrijft de journalist. Volgens de eindredacteur is het lastig om een ander autoschema te maken, maar gaan ze goed kijken. Verder wordt er niks met de melding gedaan.

Raar sfeertje

Een jaar later mag De Vries weer een paar keer mee. Volgens haar hing er toen een ‘raar sfeertje’. Er wordt gegrapt dat ze niet bang hoeft te zijn dat ze weer met die collega in de auto moet. Iedereen moet daar om lachen. “Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel”, schrijft De Vries.

Een jaar later is ze helemaal niet meer welkom bij het televisieprogramma. Niemand vertelt De Vries waarom. Ze vraagt een gesprek met de hoofdredacteur aan en legt hem alles uit. Die belooft haar het uit te zoeken. Daarna hoort de journaliste nooit meer wat. Ze begint aan zichzelf te twijfelen. “Zes jaar geleden werden vrouwen met zulke verhalen zelden serieus genomen”, schrijft de Vries. “Je verbeeldt je van alles. Intussen ben je wel een van de vaste wieleranalisten op de Belgische televisie geworden. Dat je niet goed genoeg bent, kan het dus niet zijn.”

Een jaar geleden, toen de misstanden bij talkshow De wereld draait door aan het licht kwamen, besloot De Vries nog een keer een melding te maken. Ditmaal bij de directie van de NOS. Die bood een gesprek aan met de hoofdredacteur die ze al eens had gesproken. “Hij wil je gaan vertellen dat jij degene bent die zich alles verkeerd herinnert. Natuurlijk weiger je dat gesprek”, schrijft De Vries.

Geraakt tot diep in mijn kern

De Vries vermoedde al dat zij niet de enige was. Door de inventarisatie van NOS blijkt dit te kloppen. De journaliste zegt dat ze hier nooit over kon spreken, omdat ze zonder dit bewijs niet geloofd zou worden. “Wat daar gebeurd is, heeft mij geraakt tot in mijn kern”, schrijft De Vries. “Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen.”

De NOS heeft in december twee vertrouwenspersonen ingehuurd om een inventarisatie te maken van het wangedrag op de sportredactie. Hier zouden medewerkers al ruim twintig jaar elkaar pesten, discrimineren en (seksueel) intimideren. De hoofdredactie heeft naar aanleiding hiervan op donderdag besloten om op te stappen, zodat er ruimte komt voor ‘nieuw leiderschap’.