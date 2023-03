Silicon Valley Bank wordt gesloten door Amerikaanse autoriteiten

De Amerikaanse Silicon Valley Bank wordt gesloten door de autoriteiten in Californië. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg. De federale overheidsdienst FDIC, die voor een verzekering voor klanten zorgt, is aangesteld als bewindvoerder.

De bank was vooral actief als bankier van Amerikaanse technologiebedrijven. Nadat ze aangekondigd had 2,25 miljard dollar kapitaal te willen ophalen om de financiën te stutten, kelderde het aandeel donderdag 60 procent. De handel in het aandeel werd vervolgens opgeschort op de Nasdaq. De problemen bij SVB straalden vrijdag af op de banken en beurzen wereldwijd.

SVB had leningen afgesloten toen de rentes laag waren, maar nu die de laatste maanden flink zijn verhoogd, kreeg de bank moeite om haar leningen te herfinancieren. Daardoor kwam de belangrijke geldschieter voor onder meer start-ups in de techsector in de financiële problemen.

FDIC opent maandag het hoofdkantoor van SVB en de zeventien filialen in Californië en Massachusetts en ook kunnen klanten dan weer aan hun geld. Tegoeden tot 250.000 dollar zijn verzekerd. Eind vorig jaar beheerde SVB ruim 175 miljard dollar aan tegoeden.

De laatste keer dat een bank in de Verenigde Staten omviel die onder het FDIC-verzekeringsstelsel viel, was in oktober 2020. Toen ging de Almena State Bank uit Almena (Kansas) kopje-onder.