Meer dan duizend migranten onderschept voor de kust van Tunesië

Een duizendtal Afrikaanse migranten is vrijdag voor de kust van Tunesië onderschept tijdens een poging om Europa op clandestiene manier binnen te komen. Dat laat de Tunesische nationale garde weten. De genomen route is bijzonder gevaarlijk en kostte deze week al aan veertien migranten het leven.

In totaal werden 1.008 migranten, waarvan 954 afkomstig waren uit Sub-Saharaans Afrika en 54 uit Tunesië, gered in de nacht van donderdag op vrijdag. Niet minder dan 25 pogingen om Italië te bereiken werden in die nacht door de kustwacht verhinderd.

Donderdag hadden de Tunesische autoriteiten het overlijden van veertien migranten van Sub-Saharaanse origine gemeld, nadat twee bootjes waren gezonken. Zo’n 54 anderen konden worden gered. Het drama deed zich voor in een tijd waarin veel migranten uit landen ten zuiden van de Sahara Tunesië proberen te verlaten na de extreem harde opmerkingen van president Saied tegen illegale immigratie.

Op 21 februari zei Saied dat de aanwezigheid in Tunesië van “hordes” illegale immigranten uit Sub-Saharaans Afrika een bron van “geweld en misdaden was en deel uitmaakte van een criminele onderneming gericht op het veranderen van de demografische samenstelling van het land”.

Na deze toespraak, die door ngo’s werd veroordeeld als “racistisch en haatdragend”, meldden onderdanen van landen ten zuiden van de Sahara een toename van aanvallen op hen en haastten zich met tientallen naar hun ambassades om te worden gerepatrieerd. Volgens officiële cijfers heeft Tunesië meer dan 21.000 onderdanen uit Sub-Saharaans landen, waarvan de meesten in een onwettige situatie verkeren. Het gaat om minder dan 0,2 procent van de totale bevolking van het land, ongeveer twaalf miljoen inwoners.

Tunesië, een Noord-Afrikaans land met bepaalde kuststroken op minder dan 150 km van het Italiaanse eiland Lampedusa, registreert zeer regelmatig pogingen om migranten naar Italië te laten vertrekken. Volgens officiële Italiaanse cijfers kwamen in 2022 meer dan 32.000 migranten, waaronder 18.000 Tunesiërs, illegaal vanuit Tunesië in Italië aan.