Jongste sterrenchef van het land over het belang van die onderscheiding: “Als de ster valt, verandert alles”

Chef Philippe Heylen (27) van restaurant Eed in Leuven heeft stress. “Altijd in de week voor de uitreiking van de Michelinsterren. Want het is geen kwestie van ze te houden. Je moet ze verdienen, elk jaar opnieuw.” Voor hem zou het maandag de vijfde bekroning zijn. De eerste keer was in 2018. Hij was toen 23 en de jongste Belgische sterrenchef ooit. “De erkenning van Michelin verandert alles.”