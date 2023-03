Zijn eerste interview ooit gaf Arthur Vermeeren (18) met Sinterklaas, toen nog een jonkie dat net zijn basisdebuut had gemaakt. Op onze tweede ontmoeting – drie maanden later – schuift de middenvelder aan als ‘Koning Arthur’, de man die niet meer weg te denken is bij ploeg in vorm Antwerp. “Thuis ben ik nog steeds dezelfde Arthur die helpt bij de afwas.”