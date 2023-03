Hoe kon Roglic met ongeschoren benen iedereen naar huis fietsen? “Het is spuwen in het gezicht van de concurrentie”

Het peloton van de Italiaanse rittenwedstrijd Tirreno-Adriatico lachte zich de afgelopen dagen een breuk met Primoz Roglic. De ploegmaat van Wout van Aert bij Jumbo-Visma had zijn benen niet geschoren, als enige, en dat vonden zijn collega’s hilarisch. En ook wel wat onverstandig, want iedereen in dat wereldje wéét dat gladde benen sneller zijn. Helaas, ze dwalen, zegt professor aerodynamica Bert Blocken (KULeuven).