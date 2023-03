Brusselse jongerenbende die buurt onveilig maakte, opgepakt: “Gepleegde feiten gekenmerkt door extreem geweld”

De groep werd geleid door Christian K. een jonge Congolees van twintig jaar oud. De jongeren hadden ook meisjes in hun bende. Zij moesten in het park aan de Basiliek afspraakjes maken met andere jongens en toen die laatsten opdaagden werden ze afgetuigd, beroofd of ook afgeperst door de bende.

Stenen

Eén van de zware feiten op naam van de zogenaamde “Simonisbende”, naar het Plein voor de basiliek, was het aftuigen van een buschauffeur enkele maanden geleden. De jongeren liepen de straat over door het rode licht. Toen de chauffeur hen dat naar het hoofd slingerde, grepen ze stenen en smeten ze daarmee naar de bus. Uiteindelijk raakten ze in de bus en ze sloegen de chauffeur compleet in mekaar.

Uiteindelijk zijn acht jongeren - allen tussen 15 en 19 jaar oud - ter beschikking gesteld. De leider van de bende is aangehouden, net als een tweede bendelid. Zes minderjarigen zijn allen ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.

Alarmpistool

“De gepleegde feiten worden gekenmerkt door een extreme gewelddadigheid”, meldt het Brussels parket. “De huiszoekingen verliepen rustig. De politie vond een alarmpistool, identiteitskaarten van slachtoffers en andere bewijsstukken die gelinkt waren met de feiten terug”. Voor de huiszoekingen werden niet minder dan 110 agenten ingeschakeld.