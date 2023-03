Zwitserse autoriteiten mogen mobiele telefoons van asielzoekers screenen

De Zwitserse autoriteiten kunnen de mobiele telefoons of computers van asielzoekers controleren als dit de enige manier is om hun identiteit vast te stellen. De Zwitserse Bondsraad opende vrijdag het overleg over de noodzakelijke wijzigingen in de wetgeving hierover.

Het Staatssecretariaat voor Migratie (SEM) zal door de wetswijziging adressen, telefoonnummers, foto’s of identiteitsbewijzen kunnen analyseren om de identiteit en nationaliteit van een aanvrager vast te stellen. Foto’s, geluidsopnamen, reisdocumenten of gegevens van navigatiesystemen moeten het mogelijk maken conclusies te trekken over de afgelegde route.

Er werden enkele garanties voorzien. Zo zal de SEM eerst moeten trachten de identiteit vast te stellen via andere wegen, bijvoorbeeld door precisie indicaties van wat mensen verklaren of het uitzoeken of er andere documenten, zoals een geboorteakte of een rijbewijs, bestaan. Wanneer dit niet mogelijk is, kan een onderzoek van elektronische apparatuur volgen. Naast computers of mobiele telefoons kunnen ook tablets of smartwatches worden onderzocht.

De instromers moeten van bij de aanvang geïnformeerd worden over het feit dat hun elektronica kan worden gecontroleerd. Ze zullen ook moeten worden geïnformeerd over de procedure, en wat er gebeurt indien ze hun toestemming en medewerking niet geven.