Special olympiër Lies staat één dag voor de klas: “Veel vooroordelen ontstaan op jonge leeftijd”

Een special olympiër voor de klas. Het is eens wat anders dan de ‘saaie’ wiskunde van de gebruikelijke juf of meester. Want met een speciaal lessenpakket wil de Belgische tak van de organisatie achter de Special Olympics alle Vlaamse scholen aandoen. Bedoeling is om de special olympiërs in de verf te zetten en om kinderen al spelenderwijs thema’s zoals inclusiviteit bij te brengen. De leerlingen uit het vijfde leerjaar van de Sint-Lambertusschool in Muizen mochten de spits afbijten.