Omstreden Amerikaanse politica wordt grootmoeder op haar 36ste, terwijl ze pleit voor afschaffing van seksueel onderricht op scholen: “Helemaal niet hypocriet”

Boebert, die afkomstig is uit de staat Colorado, kondigde afgelopen week tijdens een Republikeins congres in Maryland aan dat ze haar eerste kleinkind verwacht. “Niet alleen ben ik de moeder van vier jongens, maar in april zal ik ook grootmoeder worden van een kleinzoon”, zei ze. “Toen mijn zoon me het nieuws vertelde, zei ik ontzet: ‘Tyler, je maakt van mij een 36-jarige grootmoeder’. Maar hij antwoordde: ‘Wel, heb jij van oma ook geen 36-jarige grootmoeder gemaakt?’ En dat klopt.” Boebert werd zelf voor het eerst moeder toen ze 19 jaar oud was.

Het nieuws lokt veel cynische reacties uit bij tegenstanders van Boebert, omdat ze meteen na de aankondiging van het nieuws pleitte voor de afschaffing van seksueel onderricht op scholen. “Dat is ongepast voor kinderen. Die krijgen op sommige scholen dingen te horen die erger zijn dan genderideologie”, zei Boebert. “Ik bedoel: ze krijgen alles te horen. Ze leren kinderen hoe ze seks moeten hebben, en hoe ze ervan moeten genieten – zelfs met iemand van hetzelfde geslacht!”

“Ze lijkt erg enthousiast over deze ongetrouwde ‘jonge kinderen’ die seksueel actief zijn”, klinkt het op Twitter in een verwijzing naar de zoon van Boebert. “Helemaal niet hypocriet.” Of ook wel: “Probeert zij niet om alle seksueel onderricht uit scholen te verbannen? Dat zal zeker helpen tegen tienerzwangerschappen...”