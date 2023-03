Antigua wil superjacht van rijke oligarch veilen omdat het een risico vormt

Een gedumpt luxejacht in een haven op Antigua wordt binnenkort geveild aan de hoogste bieder. De boot, die geschat wordt op zo’n 113 miljoen euro, is vermoedelijk eigendom van Andrej Gurjev, een Russische oligarch. Zelf ontkent hij dat het schip van hem is. En daarvoor heeft hij zijn redenen.

Het verhaal van de Alfa Nero is opmerkelijk. Al sinds februari vorig jaar ligt de superjacht te dobberen in de Falmouth-haven op Antigua, zonder dat er sindsdien ook maar iemand naar is komen kijken. Amerikaanse autoriteiten vermoeden dat de boot eigendom is van Andrej Gurjev, een Russische oligarch die zijn fortuin vergaarde met een kunstmestbedrijf.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne worden er wereldwijd sancties opgelegd aan Russische oligarchen. Zo worden in verschillende landen superjachten in beslag genomen.

“Om toekomstig gevaar te voorkomen”

Uit angst voor een inbeslagname ontkent Gurjev dat de Alfa Nero van hem is. Maar als het van de regering van Antigua en Barbuda afhangt, zal dat weinig uitmaken. Ze willen de jacht binnenkort veilen “om toekomstig gevaar te voorkomen, aangezien het schip niet wordt onderhouden door de eigenaar.” Als er binnen 10 dagen niemand in slaagt om de boot rechtmatig te claimen, wordt hij zonder pardon onder de hamer gebracht.

Wie geïnteresseerd is, zal wel diep in de buidel moeten tasten. De luxejacht wordt geschat op zo’n 113 miljoen euro. Het schip werd gebouwd in 2007 en won meerdere prijzen voor zijn design. Aan boord is onder meer ruimte voor een zwembad, een jacuzzi, een spa, een fitness en een schoonheidskamer.

