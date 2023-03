Niet sneller dan 100 km/uur en koude start van de werkdag: nieuwe maatregelen bij politie stuiten op forse kritiek

De armlastige federale politie die kampt met grote personeelstekorten en een gebrek aan materiaal, moet - net als alle overheidsdiensten - nu ook stevig gaan besparen op energiekosten. Het miljoenenfactuur van alle politiegebouwen en voertuigen moet met vijftien procent naar beneden, lezen we in het “Federale Winterplan” de dato van 13 december 2022 en ondertekend door de commissaris-generaal Marc De Mesmaeker.

De nota is dus al enkele maanden oud maar volgens wat wij vernamen was het idee al eens ten berde gebracht maar toch weer in de kast geschoven, wegens te ingrijpend en omdat er geen akkoord was met de vakbonden. Nu blijken de maatregelen toch ingevoerd.

ecologische rijstijl

Het vijf bladzijden tellende document bevat 24 aandachtspunten. De meest opvallende is de verlaging van de snelheid van de politievoertuigen op de snelwegen. Politievoertuigen die niet betrokken zijn in een dringende interventie mogen nog slechts 100 kmh halen op de snelweg. “Er wordt gevraagd om een ecologische rijstijl te handhaven met een snelheid rond de 100 kmh op de snelweg voor ritten waarbij er geen sprake is van operationele dringendheid ”, staat er. Snel opzoekingswerk leert ons dat met dergelijke maatregel toch acht procent van de benzine bespaard zou kunnen worden.

Andere maatregelen zijn al even opvallend. “We maken er ook gebruik van om eraan te herinneren dat het momenteel verboden is om persoonlijke elektrische vervoersmiddelen op te laden: wagen, fiets, step...”. Naast het verbruik van teveel elektriciteit zouden die voertuigen volgens de nota ook een verhoogd brandgevaar inhouden. “Er vonden in België inderdaad reeds branden plaats, veroorzaakt door het vuur vatten van een lithiumbatterij”.

lift

Verder wordt er nog het volgende gestipuleerd: “Verlicht het bureau niet te veel en maak maximaal gebruik van daglicht (...), beperk het gebruik van vaatwassers en neem de trap in plaats van de lift”. Ook de chauffage moet een stevig stuk lager. Op kantoor mag het tijdens de werkuren nog maximum 19 graden zijn. “Buiten de openingsuren van het gebouw wordt een maximale temperatuur van 14 graden gehandhaafd”.

Het politiepersoneel kan de maatregelen niet smaken Alvast de maatregel om de nachttemperatuur terug te brengen naar veertien graden kan niet op veel bijval rekenen. “Als je dan ’s ochtends toekomt is het ijskoud”, zegt Joery Dehaes van de vakbond ACV. “En die oude politiegebouwen krijg je dan ook gewoon niet meer warm tijdens de dag. Een voorbeeld? In de alarmcentrale van de federale politie in Antwerpen werken ze met een muts op en een dekentje op de schoot. Ik zwans niet”.

platte batterij

“De federale politie wil zich heel graag voordoen als een moderne werkgever, maar dat is ze niet”, klinkt het nog.” Helemaal niet. Jarenlang geleden werd er geopperd om de gebouwen beter te isoleren en om zonnepanelen te leggen. Dat kostte natuurlijk te veel, maar het resultaat is nu dat het personeel in de kou zit en met een platte batterij in de elektrische fiets naar huis moet. Het is om te huilen en het personeel krijgt nu echt genoeg van die capriolen om de federale politie onaantrekkelijk te maken en kapot te besparen”, aldus de vakbondsman.

De federale politie wenst niet te reageren.