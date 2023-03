Dan toch. De Vlaamse regering slaagde er vrijdag op de valreep in een stikstofdeal te brouwen. N-VA en CD&V vonden elkaar door een belangrijk deel van de beslissing voor hen uit te schuiven. Tot 2025 geldt de stikstofregeling van Zuhal Demir. Vanaf dan die van Jo Brouns. Een beslissing over die omschakeling komt opnieuw op de regeringstafel, wellicht vlak voor de verkiezingen. Het is een voorbode voor een nieuwe stikstofclash.