In Berlijn mogen ook vrouwen voortaan topless in de openbare zwembaden. De Duitse ombudsman stelde Lotte Mies (33) namelijk in het gelijk. De activiste was door de politie uit het zwembad gezet toen ze weigerde haar borsten te bedekken. Het vonnis zou ook bij ons gevolgen kunnen hebben. “Juridisch is er niet zo’n wezenlijk verschil tussen een mannenborst en een vrouwenborst.”